Das Darmstädter Kreuz ist nach Brückenbauarbeiten am Sonntag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Auf der A67 und der A5 war ein 800 Tonnen schwerer Stahlträger verschoben worden.

Deutlich schneller als geplant sind am Wochenende die Brückenbauarbeiten am Darmstädter Kreuz an der A5 und der A67 beendet worden - und zwar bereits am Sonntag um 14 Uhr, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Seit Samstagabend, 20 Uhr, war die Autobahn hier gesperrt, die Freigabe war erst für Montagfrüh, 4 Uhr, geplant.

Ein rund 800 Tonnen schwerer, 80 Meter langer und knapp 18 Meter breiter Stahlkörper war während der Sperrung "in Zentimeterarbeit" über die Autobahnen geschoben worden. Ein zweiter Teil wird im Sommer verschoben. Nach und nach soll das sogenannte Zentralbauwerk, ein Abschnitt aus zwei parallel verlaufenden Brückenteilen, neben dem alten Brückenabschnitt neu aufgebaut werden.

Fahrspuren Richtung Mannheim und Heidelberg gesperrt

Wegen der Bauarbeiten gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen: Alle Fahrspuren der A5 und der A67 in Richtung Mannheim und Heidelberg waren gesperrt.

Bereits seit Januar 2020 laufen die Vorbereitungen für das Bauprojekt am Darmstädter Kreuz. Im Dezember waren bereits Bauteile für die Südrampe verschoben und 800 Tonnen Stahl vormontiert worden. Das Bauprojekt soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Der Bund trägt die Kosten in Höhe von 96 Millionen Euro.