Auszeichnung Merck-Preis an Münchner Forscher

Der mit einer Millionen Euro dotierte "Future Insight Prize" des Pharmakonzerns Merck in Darmstadt geht in diesem Jahr an Professor Stephan Sieber von der TU München.

Der 44-Jährige entwickle Strategien gegen multiresistente Erreger, teilte Merck am Montag mit. "Nur mit Forschung und innovativen Lösungen wer- den wir weltweit den Kampf gegen Antibiotikaresistenzen gewinnen können", sagte Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) in seiner Laudatio.