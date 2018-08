In Rüsselsheim sollen nach den Sommerferien deutlich weniger Opel vom Band laufen als bisher. Warum das so ist, was das für die Mitarbeiter bedeutet und was Mutterkonzern PSA langfristig erreichen will - Fragen und Antworten.

Der Autobauer Opel will kräftig die Produktion kürzen, berichtet die Mainzer Allgemeine Zeitung . Unter anderem soll im Stammsitz in Rüsselsheim (Groß-Gerau) die Taktzahl nach den Sommerferien von 55 auf 42 Fahrzeuge pro Stunde sinken.

Die Maßnahme passt ins Bild, das der französische Mutterkonzern PSA abgibt, seit er vor etwas mehr als einem Jahr Opel übernommen hat: große Sparmaßnahmen, Zugeständnisse von der Belegschaft - aber auch erstmals seit 20 Jahren schwarze Zahlen und Beschäftigungssicherung bis 2023.

Fünf Fragen zu der Maßnahme an hr-Reporter Roman Warschauer.

Warum wird die Produktion bei Opel runtergefahren?

Einen Grund nennt Opel nicht. Schriftlich teilt das Unternehmen nur allgemein mit: "Selbstverständlich passen wir in unseren Werken die Produktionsplanung regelmäßig an."

Die Entscheidung dürfte aber mit den aktuellen Verkaufszahlen bei Opel zu tun haben: Im ersten Halbjahr ging in Deutschland die Zahl der Neuzulassungen um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück, im Juli waren es sogar rund 10 Prozent. Offenbar passt man nun die Produktionszahlen an diesen Trend an, auch um zu verhindern, dass der Hof voll mit Autos steht, die man im Zweifelsfall nur mit ruinösen Rabatten verkauft bekommt.

Gab es eine solche Drosselung schon einmal?

Solche Anpassungen sind generell nicht unüblich in der Branche, normalerweise werden sie aber gar nicht öffentlich gemacht. Deswegen kann man auch nicht sagen, ob dies nun eine neue Qualität bei Opel ist. Allerdings ist eine Reduktion von fast 25 Prozent wie im Werk Rüsselsheim sicherlich keine kleine Anpassung. Auch weil die Veränderung der Produktionstaktraten in einem Werk eine komplizierte Sache ist, wie ein Branchenkenner dem hr erklärte.

Was heißt das für die Belegschaft?

Diese Art der Anpassung dürfte für die Mitarbeiter die beste Lösung sein. Alternativen wären Kurzarbeit oder sogar das Streichen einer ganzen Schicht, das hätte dann Auswirkungen auf das Einkommen der Mitarbeiter.

Allerdings verschlechtert die Maßnahme die Produktivität eines Werks. Gleich viele Mitarbeiter produzieren jetzt weniger. Und gerade die Produktivität eines Werkes ist für den internen Wettbewerb innerhalb des PSA-Konzerns die zentrale Kenngröße, von daher gibt es durchaus Sorgen, dass Rüsselsheim hier ins Hintertreffen gerät.

Immerhin gibt es eine Beschäftigungsgarantie für die deutschen Opelaner bis ins Jahr 2023, insofern sind ihre Jobs nicht akut bedroht.

PSA hat bei Opel schon bisher heftig gespart - welche Strategie verfolgt der Mutterkonzern?

Im Prinzip ist es bisher die Blaupause der Peugeot-Sanierung. Das Unternehmen wird um jeden Preis auf Wettbewerbsfähigkeit getrimmt, jeder Stein wird umgedreht, um Einsparmöglichkeiten zu finden. Dazu gehört, Personal abzubauen, Strukturen zu verschlanken und Aufgaben im Konzern zusammenzulegen.

Zunächst sollen nur die Kosten runter. Erst später wird man sich darum kümmern, die Verkaufszahlen zu steigern, Marktanteile zu vergrößern und neue Märkte zu erschließen. Immerhin hat Opel-Chef Michael Lohscheller nach der Veröffentlichung der guten Finanzzahlen Ende Juli angekündigt, diese Baustelle nun angehen zu wollen. Allerdings sind hier Erfolge deutlich schwieriger zu erreichen, als beim Thema Kostensenkung.

Was sagt der Betriebsrat zu der Maßnahme?

Offiziell äußert sich der Betriebsrat dazu nicht.