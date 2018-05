Mal wieder unsichere Zeiten für Opel-Mitarbeiter im Werk in Rüsselsheim.

Darum ist die Lage bei Opel gerade so verzwickt

Die Sanierung bei Opel stockt: Beschäftigte dürfen auf eigenen Wunsch nicht gehen, die neuen Eigentümer und die Arbeitnehmervertreter erwarten vom jeweils anderen den ersten Schritt. Dabei kann sich der Autobauer einen Streit nicht leisten.

Seit Wochen stocken bei Opel die Verhandlungen zwischen dem neuen Eigentümer PSA (Peugeot) und den Arbeitnehmervertretern über die Sanierung des angeschlagenen Autobauers. Der zuständige IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger hat klar gemacht, dass Gewerkschaft und Betriebsrat derzeit nicht zu weiteren Gesprächen bereit sind. Erst müsse das Unternehmen konkrete und belastbare Pläne für Modelle, Arbeitsplätze und Investitionen in den deutschen Opel-Werken in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach vorlegen.

PSA-Chef Carlos Tavares signalisierte zuletzt, dass er genau das tun wolle - es könne nicht der leiseste Zweifel daran bestehen, dass PSA bereit sei, in die deutschen Standorte zu investieren. Fraglich, ob das reicht, um den Konflikt um die Zukunft von Opel zu lösen.

Die Probleme bei Opel

PSA-Chef Tavares nimmt kein Blatt vor den Mund: Er hat mehrfach betont, dass die Lage bei Opel dramatisch sei. Die größten Probleme aus Sicht der französischen Eigentümer:



Seit fast 20 Jahren macht Opel Verluste.

Die Kosten pro neu gebautem Auto liegen um 20 bis 30 Prozent höher als bei vergleichbaren Konkurrenten.

Von August (Opel-Übernahme durch PSA von General Motors) bis Dezember 2017 fuhr Opel 179 Millionen Euro operativen Verlust ein. Dazu kommen über 400 Millionen Euro einmalige Kosten für Umstrukturierung und Sanierung allein bis Ende 2017.

Sinkende Verkaufszahlen: Opel/Vauxhaull setzte im vierten Quartal 2017 europaweit rund 198.000 Autos ab, 8,9% weniger als im vierten Quartal 2016 (noch unter GM). Im ersten Quartal 2018 gingen die Verkäufe um 9,4% zurück (von rund 276.000 auf rund 250.000). Der Marktanteil in Europa sank nach Angaben des Automobilherstellerverbands ACEA von 6,5% auf 5,8%.

Trotzdem verfolgt PSA hochgesteckte Ziele: Innerhalb von drei Jahren soll Opel endlich wieder schwarze Zahlen schreiben.

Wie soll Opel die Sparziele erreichen?

Der Konzern will allein 1,7 Milliarden Euro dadurch sparen, dass Opel und PSA im Einkauf und bei der Entwicklung zusammenarbeiten. Die Produktion von Opel-Autos soll nach und nach auf PSA-Plattformen laufen und nicht mehr auf den laut IG Metall "überkomplexen GM-Architekturen".

Auch die Gewerkschaft erwartet davon deutlich sinkende Kosten. Im thüringischen Eisenach könnten dadurch etwa 450 der insgesamt 1.800 Arbeitsplätze wegfallen, das Werk würde jedoch effizienter und könnte weiter im Zwei-Schicht-Betrieb laufen, so die Hoffnung der Arbeitnehmervertreter. Wichtig ist ihnen, dass PSA dort weiterhin zwei Modelle produzieren lasse. Sonst sei das Werk nicht ausgelastet.

Anders als GM will PSA dem deutschen Traditionsbetrieb erlauben, Wagen auch auf Zukunftsmärkten außerhalb des autogesättigten Europa zu verkaufen. Konzernchef Tavares will außerdem die Personalkosten bei Opel senken:



Seit Januar gilt für viele Beschäftigte Kurzarbeit.

Beschäftigte, die bislang 40 Stunden arbeiten und entsprechend mehr verdienen, sollen nur noch die tarifvertraglich vereinbarten 35 Stunden pro Woche arbeiten.

Stellen sollen ohne betriebsbedingte Kündigungen abgebaut werden. Das Unternehmen nennt keine konkreten Zahlen, der Betriebsrat spricht von 3.700 der insgesamt rund 19.000 Arbeitsplätze in Deutschland, die bis 2020 wegfallen sollen. Im Entwicklungszentrum in Rüsselsheim würden demnach 1.200 der knapp 8000 Stellen gestrichen.

Dazu gibt es Angebote wie Altersteilzeit, Vorruhestand und Abfindungen für freiwillig ausscheidende Mitarbeiter.

Wie weit ist man bei den Sparzielen?

Ende April sagte PSA-Chef Tavares, man habe die Fixkosten bereits um 17% gesenkt.

Die Führungsebenen bei Opel wurden demnach schon ausgedünnt, teilweise um 25%.

Der Einkauf ist neu organisiert, der Verkauf und die Produktion außerhalb Europas werden ausgebaut. Bis 2025 will Opel jedes zehnte Auto außerhalb Europas verkaufen.

Die ersten Mitarbeiter haben das Unternehmen in Altersteilzeit oder Vorruhestand verlassen. Rund 2.000 Beschäftigte haben entsprechende Verträge unterschrieben. Weitere 2.000 könnten folgen.

Etwa 1.000 Beschäftigte haben bereits einen Antrag auf Abfindung gestellt. Hier verweigert der Betriebsrat derzeit aber seine Zustimmung.

Woran hakt es?

Das Grundproblem: Das Unternehmen auf der einen Seite und Betriebsrat und IG Metall auf der anderen Seite interpretieren die Situation unterschiedlich. Teilweise wirkt es so, als ob sie sich misstrauen.

Das zeigt sich am deutlichsten beim Stellenabbau. Nach Ansicht von Betriebsrat und Gewerkschaft lässt sich das Ziel, 3.700 Stellen abzubauen, allein mit Vorruhestandsregelungen und Altersteilzeit erreichen. Das Unternehmen habe aber Anweisungen gegeben, niemanden zurückzuhalten, der mit einer Abfindung gehen wolle. Schon jetzt gibt es 1.000 Anträge darauf.

Der Betriebsrat befürchtet, dass am Ende zu viele Mitarbeiter gehen könnten und möglicherweise vorhandene Arbeit nicht mehr erledigt werden könne. Deshalb verweigerte der Betriebsrat seine Zustimmung für die ersten gut 70 Aufhebungsverträge: Die Leute wollten zum 1. Mai gehen - und durften nicht.

PSA wiederum verweist darauf, dass man sich in Spanien, Polen, England, Ungarn und Österreich mit den Arbeitnehmern geeinigt und überall den jeweiligen Werken Investitionen und Produkte zugesagt habe. In Deutschland fehlen aus Sicht des Unternehmens Zugeständnisse der Beschäftigten. Erst dann könne man fest zusagen, in welche Standorte wie viel investiert werde, welche Produkte gefertigt oder entwickelt werden sollen.

Opel-Chef Michael Lohscheller betonte mehrfach, dass man zu Investitionen bereit sei - "wenn die notwendigen Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit erfüllt sind", wenn es eben Zugeständnisse der Beschäftigten gebe. IG Metall und Betriebsrat befürchten, sie sollen einen Blanko-Scheck unterschreiben.

Unternehmen und Gewerkschaften erwarten also von der jeweils anderen Seite, den ersten Schritt zu machen.

Lässt sich der Streit lösen?

Die Situation ist derzeit so verfahren, dass sich schon die Politik nervös eingeschaltet hat. PSA solle sich an seine Zusagen halten, mahnte etwa der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Die Beschäftigten dürften nicht erpresst werden.

Konzernchef Tavares sagte bei der PSA-Hauptversammlung im April, dass es noch etwas dauern dürfte, bis man sich einigt. Auch er weiß, dass es schwierig wird: "Seien Sie nicht überrascht, das wird noch etwas Lärm machen." Ob der Lärm sich als das übliche Drohen in Verhandlungen oder als ernster Konflikt zwischen Unternehmen und Beschäftigten entpuppen wird, ist die entscheidende Frage.

Gerade auf Gewerkschaftsseite macht sich die Angst breit, dass PSA mit Opel vor allem eine deutsche Marke wollte - egal, wie viele Modelle am Ende tatsächlich in Deutschland entwickelt und gebaut werden.

Carlos Tavares gestand Anfang Mai, er müsse erst noch einiges über die Mitbestimmung in Deutschland lernen. Seine Ankündigung, seine Pläne der Arbeitnehmerseite vorzulegen, scheint aber noch nicht auszureichen, um beide Seiten zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Dabei wissen alle, dass die Lage von Opel so angespannt ist, dass eigentlich keine Zeit ist für einen langen Streit.