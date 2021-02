Hessen treibt den Aufbau einer einheitlichen Plattform für Daten aus der Finanzwirtschaft voran.

Eine Studie von Deloitte habe gezeigt, wie der Aufbau eines solchen "Financial Big Data Clusters" erfolgen könne, so das Wirtschaftsministerium am Mittwoch. Der Datenpool soll im Kampf gegen Geldwäsche oder Steuerbetrug helfen.