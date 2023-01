Mehr Datenverkehr an CIX-Internetknoten

Der internationale Internetverkehr hat 2022 weiter deutlich zugenommen.

Der Internetknoten-Betreiber DE-CIX verzeichnete einen Anstieg seines Datenverkehrs um ein Viertel. In die Statistik flossen auch Daten eines der weltgrößten Internetknoten in Frankfurt. Dort und an den anderen internationalen Standorten wurden im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 48 Exabyte Daten ausgetauscht. Das entspricht der Speicherkapazität von mehr als 370 Millionen Smartphones mit je 128 GB Speicherplatz. 2021 lag der gesamte Datendurchsatz bei 38 Exabyte.