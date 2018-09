Es ist besiegelt: Die Commerzbank steigt aus der ersten Börsenliga ab. Was bedeutet das für die zweitgrößte deutsche Bank? Der ARD-Börsenexperte sieht das Institut vor einer "Herkulesaufgabe".

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Warum es der Commerzbank ein bisschen wie dem HSV geht [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Fast 150 Jahre ist die Commerzbank alt. Sie ist Gründungsmitglied des Deutschen Aktienindex (DAX) - doch nun steigt sie aus dem Leitindex ab. Am 24. September muss das Frankfurter Geldinstitut den DAX verlassen und wird durch den Zahlungsabwickler Wirecard ersetzt, wie die Deutsche Börse am Mittwoch mitteilte. Die Regeln sind klar: Wer an der Börse zu wenig wert ist und wessen Aktie nicht genug gehandelt wird, der steigt aus der ersten Börsenliga ab.

Die Entscheidung hatte sich schon seit Wochen abgezeichnet: An der Börse ist Wirecard mit über 24 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel wert wie die Commerzbank, die künftig im Nebenwerte-Index MDax gelistet wird. Auch die Deutsche Bank, die zum 24. September aus Europas erster Börsenliga, dem EuroStoxx, fliegt , hat das vor 19 Jahren gegründete Unternehmen überholt.

"Deutlicher Imageverlust"

"Das ist zunächst einmal ein deutlicher Imageverlust", meint der ARD-Börsenexperte Mark Ehren. "Kurzfristig wird der Aktienkurs der Commerzbank vielleicht auch noch weiter unter Druck geraten." Denn Investmentfonds, die den DAX nachbilden, müssen die Aktie verkaufen und gleichzeitig Wirecard-Papiere erwerben.

Commerzbank-Chef Martin Zielke zeigte sich dennoch betont gelassen. "Natürlich ist es nicht schön, dass wir als Gründungsmitglied den Leitindex verlassen müssen", sagte er. "Für unsere Kunden und unser Geschäft aber ändert sich nichts." Es sei momentan einfach so, dass der Markt Fintechs höher bewertet als traditionelle Banken. Diese Entwicklung sporne die Commerzbank an, den Wandel zum digitalen Technologieunternehmen voranzutreiben.

Digitalisierungs-Trend verschlafen

Für die Commerzbank bedeutet der Abstieg aus dem DAX allerdings auch weniger Aufmerksamkeit - insbesondere bei internationalen Investoren. Das könnte den Aktienkurs und den Wert nach Ansicht des Börsenexperten weiter drücken - und das bei der Commerzbank, bei der seit der Finanzkrise der Staat mit Milliarden an Rettungssteuergeldern beteiligt ist.

Experten werfen der Commerzbank vor, sie habe den Digitalisierungs-Trend verschlafen, die Erträge sind wegen des harten Konkurrenzkampfs und der niedrigen Zinsen unter Druck, tausende Jobs werden gestrichen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie ein Drittel verloren, an der Börse ist die Commerzbank nur noch gut zehn Milliarden Euro wert.

"Herkulesaufgabe"

Manche auf dem Börsenparkett glauben auch, dass die Commerzbank außerhalb des Rampenlichts möglicherweise erfolgreicher am Konzernumbau arbeiten kann. ARD-Börsenexperte Ehren ist da allerdings skeptisch. Die Commerzbank müsse in einer Branche, die im Abstieg begriffen ist, eine neue Rolle finden. "Und das ist eine Herkulesaufgabe, das ist wirklich schwierig", meint Ehren. Zumal gerade in Deutschland die Kunden nicht bereit seien, für ihr Konto zu zahlen.

Anders sieht das - zumindest momentan - für den Aufsteiger Wirecard aus. Der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München profitiert davon, dass immer mehr Menschen online einkaufen oder an der Supermarkt-Kasse mit ihrem Smartphone bezahlen. Das Geschäft brummt, die Aktie eilt von einem Rekordhoch zum nächsten. Allein seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt.