Die Dekabank in Frankfurt hat 2021 ihren Gewinn mehr als verdreifacht und das beste Ergebnis seit dem Rekordjahr 2010 erzielt.

847,8 Millionen Euro wirtschaftliches Ergebnis standen in der Bilanz, wie die Bank am Dienstag berichtete. Der Absatz von Fonds und Zertifikaten war der beste in der Unternehmensgeschichte.