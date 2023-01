Lieferschwierigkeiten und technische Probleme: Der Start der neuen Wasserstoffzüge im Taunus war mehr als holprig. Jetzt soll alles besser werden: mit mehr Schienenersatzverkehr und "Reisendenlenkern".

Die größte Wasserstoff-Flotte weltweit sollte es sein, die da durch den Taunus rollt und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet: Der Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) hatte große Hoffnungen in seine hochmodernen Wasserstoffzüge gesteckt. Zuletzt machte das Projekt aber hauptsächlich mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden. Nur wenige der 27 geplanten Wasserstoffzüge wurden bisher überhaupt geliefert, technische Probleme legten zwischenzeitlich auch sie lahm.

Am Donnerstag kamen nun die Beteiligten zu einem Krisentreffen zusammen, darunter Landrat Ulrich Krebs (CDU) und RMV-Geschäftsführer Knut Ringat. Ziel sei es gewesen, "die desolate Betriebsqualität auf der Linie RB15 (Brandoberndorf - Bad Homburg) unverzüglich zu verbessern", vor allem mit Blick auf den Schulbeginn am nächsten Montag.

Mehr Schienenersatzverkehr geplant

Gelingen soll das nun mit mehr Schienenersatzverkehr. Am kommenden Montag und Dienstag (9. und 10. Januar) soll es in der Hauptverkehrszeit von 6 bis 9 Uhr für jede geplante Zugfahrt eine Ersatzverbindung geben, teilte der RMV am Freitag mit. Anschließend sei ein stündlicher Ersatzverkehr geplant.

Ab dem 11. Januar starte ein halbstündiger Schienenersatzverkehr. So sollen auch vom 13. bis zum 29. Januar sowie 10. bis 26. Februar geplante Bauarbeiten auf der Schienenstrecke ausgeglichen werden. Der Ersatzverkehr fahre bis Ende Februar.

"Reisendenlenker" sollen Fahrgäste informieren

Für Unmut hatte zuletzt auch eine mangelhafte Fahrgastinformationen gesorgt. Wegen eines Fehlers in der Datenübertragung habe es falsche Angaben in den Auskunftssystemen gegeben, so der RMV. Der Fehler sei nun gefunden, an der Behebung werde gearbeitet. Zusätzlich sollen ab Montag an allen Stationen als "Reisendenlenker" bezeichnete Servicekräfte eingesetzt werden, um die Fahrgäste zu informieren.

Der Hersteller der Wasserstoffzüge bedauert laut RMV "die durch den missglückten Betriebsstart entstandene Gesamtsituation sehr". Alstom habe angekündigt, alles in Bewegung zu setzen, um auf der Taunusbahn "baldmöglichst eine vollständige und zuverlässige Fahrzeugflotte zur Verfügung zu stelle".

