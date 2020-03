Dank ihres hohen Anteils an Dienstleistungen ist die hessische Wirtschaft 2019 deutlich stärker gewachsen als der Bundesschnitt.

Das Bruttoinlandsprodukt legte um 1,1 Prozent gegenüber 2018 zu, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte. Bundesweit hatte es ein Plus von 0,6 Prozent gegeben.