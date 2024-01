Der angekündigte Sechs-Tage-Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat begonnen – nach den Güterzügen folgte am Mittwochmorgen auch der Personenverkehr. Fahrgäste müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Das neue Tarifangebot der Deutschen Bahn konnte nicht verhindern, dass die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zum nächsten Streik aufrief . Im Güterverkehr startete die GDL bereits am Dienstagabend um 18 Uhr, am Mittwochfrüh um 2 Uhr folgte der Personenverkehr. Das bestätigte die Bahn am frühen Morgen.

Personenverkehr wird ab Mittwochmorgen bestreikt

Die Lokführer sind aufgerufen, die Arbeit bis Montag kommender Woche, 18 Uhr, niederzulegen.

Die Deutsche Bahn will nach eigenen Angaben gegen den angekündigten Lokführerstreik dieses Mal nicht gerichtlich vorgehen. "Die DB wird gegen den sechstägigen GDL-Streik keine Rechtsmittel einlegen", hatte das Unternehmen am Montag mitgeteilt. "Eine einstweilige Verfügung zu erwirken, ist nach rechtlicher Prüfung aktuell nicht geplant."

Einschränkungen auch im S-Bahnverkehr

Für Pendlerinnen und Pendler stehen damit erneut schwierige Tage mit absehbar tausenden Zugausfällen bevor.

Laut dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) müssen Fahrgäste ab Mittwoch mit Einschränkungen auf folgenden Linien rechnen: RE2, RE5, RE30, RE50, RB4, RB38, RE39/RB39, RB81 und RE97/RB97.

Alle nicht genannten Verbindungen könnten voraussichtlich trotz des Streiks aufrechterhalten werden. Das gelte auch für die RegioTram-Linien. Busse und Straßenbahnen seien ebenfalls nicht betroffen.

RMV-Notfahrplan im Netz

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) gab bekannt, dass die S1, S3, S5 und S6 ab Mittwoch im 60-Minuten-Takt fahren sollen. Die S4 und S9 entfallen demnach komplett.

Die S8 werde zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Offenbach-Ost sowie zu den Fahrtzeiten der S9 zwischen Offenbach-Ost und Hanau Hauptbahnhof jeweils im Stundentakt fahren. Die S2 werde bis etwa 20 Uhr im 60-Minuten-Takt zwischen Offenbach-Ost und Dietzenbach Bahnhof fahren und danach im gleichen Takt zwischen Niedernhausen und Dietzenbach Bahnhof.

Laut RMV kommt es zu Ausfällen unter anderem auf folgenden Linien: RE4, RE5, RE14, RE20, RE25, RE60 sowie RB11, RB12, RB23, RB48, RB62. Auf der Linie RE2 seien kurzfristige Ausfälle möglich. Die Linie RB63 soll im Zwei-Stunden-Takt fahren, ebenso die RB67/68 zwischen Frankfurt und Neu-Edingen/Friedrichsfeld. Den kompletten Notfahrplan des RMV finden Sie hier .

hessenschau extra zum Bahnstreik Das hr-fernsehen sendet am Mittwoch um 20.15 Uhr ein hessenschau extra zu den Auswirkungen des GDL-Streiks bei der Deutschen Bahn.

Die Hessische Landesbahn und das Bahnunternehmen Vlexx hingegen teilten mit, dass ihre Mitarbeitenden vom Streik ausgenommen seien. Legen allerdings Fahrdienstleiter in Stellwerken ihre Arbeit nieder, können ihre Züge dort nicht fahren.

Die Linien von Vias und Cantus-Bahn wurden zuletzt nicht bestreikt. Die U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse in Frankfurt sind laut der städtischen Verkehrsgesellschaft VGF ebenfalls nicht vom Streik betroffen.

Zugbindung wird aufgehoben

Die Bahn teilte bereits mit , dass sie die Zugbindung für den Streikzeitraum aufhebt: Fahrgäste können bereits gekaufte Tickets vor oder nach dem Streik flexibel nutzen. "Der Notfahrplan sichert nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr der DB." In jedem Fall seien Reisende aufgerufen, vor Fahrtantritt die Infos auf der Internetseite der Bahn zu kontrollieren.

Erst am Freitag hatte die Deutsche Bahn ein neues Tarifangebot vorgelegt. Darin ist unter anderem eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten. Für neue Verhandlungen reichte dies aber offenbar nicht aus.

Bahn weist Stufenvorschlag der GDL zurück

In die festgefahrenen Verhandlungen schien am Dienstagabend zunächst noch einmal Bewegung gekommen zu sein. Die GDL habe der Bahn ein neues Einigungsangebot vorgelegt, berichtete der Bayrische Rundfunk (BR) . In dem Vorschlag gehe es um die Absenkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter. Sie ist eine der Kernforderungen der GDL.

Die Gewerkschaft schlage nun einen stufenweisen Übergang zur 35-Stunden-Woche in den Jahren 2025 bis 2028 vor. Gleichzeitig könnten die Lokführer freiwillig länger arbeiten bei entsprechendem Entgelt. Außerdem fordere die GDL einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Die Bahn hatte bislang 2.850 Euro angeboten.

Die Bahn wies den Vorschlag den Angaben zufolge umgehend zurück. Ein Konzernsprecher sagte dem BR, die GDL komme dem Konzern in keinem Punkt entgegen und sprach von einer Wiederholung altbekannter und nicht umsetzbarer Maximalforderungen. Zugleich betonte er: "Wir sind zu jeder Zeit und an jedem Ort verhandlungsbereit."

Bahn: "Mittel der Selbstinszenierung"

Der jetzige Arbeitskampf ist der vierte im laufenden Tarifkonflikt. DB-Personalvorstand Martin Seiler hatte bereits am Freitag kritisiert, dass die GDL Streiks nicht als letztes Mittel einsetze, sondern als Mittel der Selbstinszenierung.

"Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag. "Wer bei einem neuen Angebot mit bis zu 13 Prozent und der Möglichkeit der 37-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt noch nicht einmal an den Verhandlungstisch kommt, handelt absolut unverantwortlich."

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte im ZDF-Morgenmagazin, er habe "null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung". Seiner Meinung nach nimmt der Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL zunehmend destruktive Züge an. "Ich glaube auch nicht, dass Herr Weselsky sich und seiner Gewerkschaft mit diesem Stil einen Gefallen tut", fügte Wissing hinzu.

Bahn beim letzten Streik vor Gericht gescheitert

Zuletzt hatte die GDL ihre Mitglieder vor knapp zwei Wochen aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen, der Ausstand dauerte drei Tage. Die Deutsche Bahn war dagegen vor Gericht gezogen, das hessische Landesarbeitsgericht lehnte ihren Antrag jedoch ab.

Das Unternehmen hatte die Tariffähigkeit der GDL bezweifelt, da diese seit der Gründung ihrer Genossenschaft Fairtrain auch als Arbeitgeber auftrete und deshalb zuvor bereits Klage gegen die GDL eingereicht. Wegen der Genossenschaft sei die GDL aber nicht offenkundig tarifunfähig, widersprach das Gericht.