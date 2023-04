Der Zugverkehr zwischen Friedberg und Frankfurt ist nach zweiwöchigen Bauarbeiten seit Dienstagmorgen wieder freigegeben.

Betroffen von der Sperrung waren Regional- und Fernverkehrszüge sowie die Züge der S-Bahn-Linie 6, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. In den letzten zwei Wochen seien unter anderem Gleise auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern verlegt sowie Betonträger für die neue Niddabrücke in Bad Vilbel eingehoben worden. Der S-Bahn-Tunnel in Frankfurt sei noch bis zum Ende der Osterferien wegen Modernisierungsarbeiten an den Gleisen und Weichen gesperrt.