Darf die Lokomotivführergewerkschaft GDL die Deutsche Bahn bis Freitagabend drei Tage lang bestreiken? Darüber berät aktuell das hessische Landesarbeitsgericht. Am Montagabend hatte das Arbeitsgericht Frankfurt die geplanten Bahnstreiks erlaubt.

Juristische Niederlage am Montagabend für die Deutsche Bahn: Das Arbeitsgericht Frankfurt entschied, dass die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) in dieser Woche den Schienenverkehr in Deutschland bestreiken darf. Die Deutsche Bahn hatte einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung eingereicht. Das Arbeitsgericht lehnte diesen ab.

Auch das Eisenbahnunternehmen Transdev scheiterte mit einer eigenen Klage gegen die GDL. Es betreibt unter anderem Regionalbahnen in Ostdeutschland und im Nordwesten Deutschlands.

Bahn hofft auf nächste Instanz

Endgültig sind die beiden Entscheidungen des Frankfurter Arbeitsgerichts nicht. Die Deutsche Bahn ging noch am Montagabend in Berufung. Das Hessische Landesarbeitsgericht verhandelt seit Dienstagnachmittag um 17 Uhr. Ein Urteil wird im Laufe des Abends erwartet.

"Diesem Streik fehlt die Legitimation und die Grundlage", hatte Bahn-Verhandlungsführer Florian Weh am Montag gesagt. Im "Sinne unserer Kundinnen und Kunden tun wir deshalb alles, um ihn zu verhindern." Das Streikrecht sei aus gutem Grund ein hohes Gut. "Aber dieser Streik ist keine Ultima Ratio, sondern eine Zumutung, die auf Sand gebaut ist", ergänzte Weh.

GDL-Chef vorsichtig optimistisch

GDL-Chef Claus Weselsky äußerte sich am Montagabend erleichtert nach der Gerichtsentscheidung. "Aber Sie wissen, dass das ganze Verfahren in die zweite Instanz geht." Erst danach gebe es Gewissheit in der Frage, ob gestreikt werden könne oder nicht. "Wir sind immer optimistisch, und trotzdem brechen wir heute nicht in Jubelschreie aus", sagte der Gewerkschaftschef.

Sollte die Bahn auch vor dem Landesarbeitsgericht scheitern und die GDL streiken dürfen, müssen sich Fahrgäste zwischen Mittwoch und Freitag erneut auf weitreichende Einschränkungen im Personenverkehr einstellen.

Drei Tage Streik bis Freitag

Die GDL hatte den neuen Warnstreik am Sonntagabend angekündigt. Sie rief ihre Mitglieder dazu auf, ab Dienstag (09.01.) um 18 Uhr zunächst die Gütersparte der Deutschen Bahn, DB Cargo, zu bestreiken.

Ab Mittwoch früh (10.01.) um 2 Uhr soll der Warnstreik bundesweit auf den Personenverkehr ausgeweitet werden. Als Ende des Warnstreiks gab die GDL Freitagabend (12.01.) um 18 Uhr an.

Drei Tage Stillstand ab Mittwoch Deutsche Bahn wehrt sich vor Gericht gegen GDL-Warnstreik Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL einen bundesweiten Warnstreik angekündigt. Im Personenverkehr soll er Mittwoch früh beginnen und bis Freitagabend dauern. Die Bahn geht gegen den Streik gerichtlich vor. Zum Artikel

Bahn befürchtet "massive Auswirkungen"

Die Deutsche Bahn erwartet "massive Auswirkungen" auf den Bahnbetrieb und kündigte für den Fernverkehr wie schon bei vorangegangenen Streiks einen Notfahrplan an. Für diese Fahrten würden längere Züge eingesetzt. Der Notfahrplan gelte am Mittwoch auch für den Fall, dass der Streik nicht stattfindet, teilte die Bahn mit.

Auch im Regionalverkehr sei das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren. Der Umfang unterscheide sich regional jedoch stark.

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilten mit, dass Regionalzüge und S-Bahnen vom Streik betroffen wären. Busse, RegioTram-Linien, U-Bahnen und Straßenbahnen würden aber fahren. Der NVV veröffentlichte eine Übersicht mit voraussichtlichen Zugausfällen. Auch der RMV informiert seine Fahrgäste im Internet über betroffene Bahnlinien .

Weitere Informationen Was passiert mit meinem Bahnticket? Wer schon Tickets für den 10. bis 12. Januar gekauft hat, kann seine Fahrt laut Bahn nach dem Streik antreten oder bereits am Montag oder Dienstag fahren. Die Zugbindung sei aufgehoben. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden. Ende der weiteren Informationen

Streit über höhere Löhne und kürzere Arbeitszeit

Vorbehaltlich der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts ist es der dritte und bisher längste Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt. Seit Anfang November streitet die GDL mit der Bahn und weiteren Unternehmen auch um mehr Geld.

Zuletzt hatte die GDL Anfang Dezember einen Tag lang gestreikt. In einer Urabstimmung vor Weihnachten hatten sich 97 Prozent der Teilnehmer für unbefristete Streiks ausgesprochen. Um den Weihnachtsfrieden zu wahren, hatte die GDL jedoch Streiks bis Montag (08.01.) ausgeschlossen.

In dem Tarifstreit fordert die GDL unter anderem höhere Löhne, vor allem aber die Absenkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Eine Annäherung beider Seiten ist nach wie vor nicht absehbar.

Zwar hat die Bahn ihr bisheriges Angebot zuletzt um die von der GDL geforderte Arbeitszeitreduzierung erweitert. Von dem ebenfalls geforderten vollen Lohnausgleich will Konzern-Personalvorstand Martin Seiler aber weiterhin nichts wissen. Die Bahn bietet Wahlmodelle zwischen mehr Urlaub und mehr Lohn an. Dieses ist aus Sicht der GDL unakzeptabel, da die Bahn das Gehalt bei Arbeitszeitverkürzung entsprechend absenken wolle.