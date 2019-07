Deutsche Bank in Frankfurt

Deutsche Bank in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Die Deutsche Bank hat Pläne für einen tiefgreifenden Konzernumbau vorgelegt. Rund 18.000 Stellen sollen abgebaut werden, im Investmentbanking soll es weitreichende Einschnitte geben.

Im Zuge der Restrukturierung plant die Deutsche Bank bis 2022 einen Stellenabbau um rund 18.000 auf etwa 74.000 Vollzeitstellen. Schon seit gut einer Woche wurde in Medienberichten über den Abbau von konzernweit 15.000 bis 20.000 Vollzeitstellen und damit jede fünfte der zuletzt knapp 91.500 Stellen spekuliert.

Wie die Bank zudem nach einer Sitzung des Aufsichtsrates am Nachmittag mitteilte, soll es insbesondere im Investmentbanking weitreichende Einschnitte geben. So will sich die Deutsche Bank nach eigenen Angaben vor allem aus dem weltweiten Aktiengeschäft zurückziehen.

Vorstand wird umgebaut

Auch ihren Vorstand baut die Deutsche Bank grundlegend um. Privatkundenchef Frank Strauß und die für Regulierungsthemen zuständige ehemalige Bankenaufseherin Sylvie Matherat verlieren ihre Posten im Führungsgremium des größten deutschen Geldhauses. Beide werden die Bank zum 31. Juli dieses Jahres verlassen, wie die Deutsche Bank mitteilte.

Bereits am Freitag hatte die Bank bekanntgegeben, dass Investmentbankchef und Konzernvize Garth Ritchie das Institut zum 31. Juli verlassen wird.

Besonders risikoreiche Finanzprodukte werden ausgelagert

Darüber hinaus richtet die Deutsche Bank eine interne Abbaueinheit ein - eine sogenannte "Bad Bank". Dorthin will das Geldhaus besonders risikoreiche Finanzprodukte im Gegenwert von 74 Milliarden Euro auslagern. Künftig will sich die Deutsche Bank zudem stärker auf das Geschäft mit den Unternehmens- und Privatkunden und die Vermögensverwaltung konzentrieren.

Zitat „Der Vorstand der Deutschen Bank plant, die Transformation mit den vorhandenen Ressourcen zu finanzieren und kein neues Kapital aufzunehmen.“ Zitat von Aus der Pressemitteilung vom Sonntag Zitat Ende

Der Umbau soll die Deutsche Bank bis 2022 voraussichtlich insgesamt 7,4 Milliarden Euro kosten. Das soll bereits im zweiten Quartal dieses Jahres zu Buche schlagen: Die Bank rechnet mit einem Verlust von 2,8 Milliarden Euro nach Steuern. Details dazu sollen am 24. Juli bekannt gegeben werden.

"Harte Einschnitte" angekündigt

Konzernchef Christian Sewing hatte bei der Hauptversammlung im Mai "harte Einschnitte" bei Deutschlands größtem Geldhaus angekündigt. Der ehemalige Privatkundenchef, der die Bank seit April 2018 führt, hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass bei den Kürzungen das Kapitalmarktgeschäft im Zentrum stehen wird. Zum Investmentbanking zählen traditionell der Handel mit Wertpapieren und Devisen aller Art sowie die Betreuung von Firmenübernahmen, Fusionen und Börsengängen.

