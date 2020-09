Über Wochen war unklar, wer Commerzbank-Chef Martin Zielke nachfolgen wird. Nun steht fest: Der bisherige Deutsche-Bank-Manager Manfred Knof wechselt an die Spitze der Bank.

Manfred Knof wird neuer Chef der Commerzbank. Der Aufsichtsrat der Commerzbank habe Knof am Samstag zum Nachfolger von Martin Zielke in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank bestellt, teilte die Bank am Abend mit. Die Entscheidung steht demnach noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Der 55-Jährige Knof soll den Posten am 1. Januar antreten und dann Zielke ablösen, der seinen Rückzug im Juli erklärt hatte. Knof leitet derzeit das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank in Deutschland. Bis 2017 war er Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland AG. Seinen Posten bei der Deutschen Bank übernimmt zunächst Vize-Chef Karl von Rohr, wie eine Sprecherin der Deutschen Bank erklärte.

Knof: "hohen Respekt" vor der neuen Aufgabe

Manfred Knof sagte: "Ich habe großen Respekt vor dieser neuen Aufgabe. Die Commerzbank hat mit ihrer Mittelstandsbank eine hohe Relevanz für die deutsche Wirtschaft. Im Privatkundengeschäft hat sie innovative Akzente gesetzt. Und sie hat eine einzigartige Kultur, auf die ich mich besonders freue."

Intern diskutiert die Commerzbank, ob sie ihren Sparkurs noch weiter verschärft. Tausende Jobs und hunderte Filialen stehen auf dem Prüfstand.

