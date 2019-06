Die Deutsche Bank wird im Zuge der Integration der Postbank rund 750 weitere Vollzeitstellen abbauen.

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite hätten einen Interessenausgleich für die Zentrale der Bank für Deutschland abge- schlossen, heißt es in einem am Freitag verbreiteten Schreiben an die Mitarbeiter. Ziel sei es, Doppelungen an den beiden Standorten Frankfurt und Bonn beseitigen.