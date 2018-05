Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing macht offenbar ernst mit einem rigorosen Sparkurs. In den nächsten Monaten sollen tausende Stellen gestrichen werden - vor allem im Aktienmarktgeschäft.

Bislang hatte die Deutsche Bank zu Medienberichten geschwiegen, in denen von einem massiven Jobabbau in dem Geldinstitut die Rede war. Am Donnerstagmorgen, kurz vor Beginn Hauptversammlung in Frankfurt, bestätigte die Bank nun: Tausende Stellen sollen in den nächsten Monaten weltweit gestrichen werden. Nach drei Verlustjahren in Folge will das Institut unter seinem neuen Vorstandschef Christian Sewing die Zahl der Vollzeitstellen von derzeit mehr als 97.000 auf "deutlich unter 90.000" verringern, wie das größte deutsche Geldhaus mitteilte.

Aktiengeschäft wird umgebaut

Betroffen ist vor allem das Investmentbanking. Alleine im Handel mit Aktien soll ein Viertel aller Jobs weltweit dem Rotstift zum Opfer fallen. Im Aktienhandel will sich das Institut künftig auf elektronische Lösungen und die weltweit wichtigsten Kunden konzentrieren.

"Wir stehen zu unserer Unternehmens- und Investmentbank und bleiben international - daran werden wir nicht rütteln", sagte Sewing. "Aber wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können." Die Deutsche Bank wolle nicht nur in der Unternehmens- und Investmentbank Einsparungen vornehmen, sondern auch konzernweit die Ausgaben schneller und entschiedener senken. Zunächst werde sich der Umbau allerdings mit Kosten von bis zu 800 Millionen Euro im Jahresergebnis 2018 niederschlagen.

"Es gibt keine Zeit zu verlieren"

Sewing, der seit Anfang April an der Spitze der Bank steht, hatte nach einem mageren ersten Quartal das Tempo beim Konzernumbau erhöht. "Wir werden den Kurs unserer Bank jetzt ändern. Es gibt keine Zeit zu verlieren", hatte er bei der Präsentation der Zwischenbilanz gesagt. Der Kern der Bank müsse "neu definiert" werden.

Das Wall Street Journal hatte bereits berichtet, die Deutsche Bank erwäge nahezu 10.000 Jobs zu streichen, um die Kosten zu senken. Vorausgegangen seien monatelange Diskussionen um den Umfang des Stellenabbaus.

Der Stellenabbau sei bereits im Gang, teilte die Deutsche Bank am Donnerstag mit. Der frühere Vorstandschef John Cryan hatte 2015 schon die Streichung von etwa 9.000 Jobs eingeleitet. In den kommenden vier Jahren sollten jeweils 1.500 Mitarbeiter über freiwillige Abfindungsprogramme und natürliche Fluktuation das Unternehmen verlassen, hatte es in Berichten geheißen.

Aktiengeschäft wird beschnitten

Praktisch alle Chefs der Deutschen Bank seit Ende der 1990er Jahre hatten das Heil im Investmentbanking gesucht. Das Institut sollte im Konzert der globalen Bankkonzerne die erste Geige spielen. Am augenfälligsten wurde das 1999 mit der Milliardenübernahme der Wall-Street-Bank Bankers Trust, womit die Frankfurter mit einem Schlag zu einem der großen Spieler auf dem US-Markt wurden.

Doch inzwischen hat die Deutsche Bank im Investmentbanking Marktanteile verloren, insbesondere an die US-Konkurrenz. Zudem sind die Kosten im Branchenvergleich sehr hoch. Nun steht das Aktiengeschäft vor einem massiven Umbau.

Rote Zahlen als Dauerzustand

Sewing, der fast sein ganzes Berufsleben in der Deutschen Bank verbracht hat, war in einer Krisensitzung des Aufsichtsrates am 8. April mit sofortiger Wirkung zum Nachfolger des seit Sommer 2015 amtierenden Cryan ernannt worden. Die Bank schrieb zuletzt drei Jahre in Folge rote Zahlen - allerdings auch deshalb, weil Cryan teure juristische Altlasten bereinigte. Kritiker hielten dem Briten jedoch vor, beim Konzernumbau zuletzt zu zögerlich agiert zu haben.

Im ersten Quartal verdiente das Geldhaus unter dem Strich 120 Millionen Euro nach 575 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Erträge sanken zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf knapp 7,0 Milliarden Euro.

Sendung: hr-iNFO, 24.05.2018, 8.00 Uhr