Thomas-Cook-Kunden können auch am Mittwoch und Donnerstag nicht abreisen

Nach Insolvenz in Großbritannien

Kunden der deutschen Tochter des insolventen britischen Touristikkonzerns Thomas Cook können auch am Mittwoch und Donnerstag ihre Reisen nicht antreten. In die Heimat zurückfliegen können sie aber.

Deutsche Thomas-Cook-Kunden haben nun immerhin die Gewissheit, dass sie ihre gebuchten Reisen auch am Mittwoch und Donnerstag nicht antreten können. Das sagte eine Sprecherin der Thomas Cook GmbH in Oberursel (Hochtaunus) am Dienstag auf Anfrage. Sie würden weder von der jeweiligen Airline noch vom gebuchten Hotel als Gast akzeptiert. Nach Hause fliegen können Pauschalreisegäste nach Angaben von Fluggesellschaften wie geplant.

Wie es am Freitag und darüber hinaus weitergeht, war nach Aussage der Unternehmenssprecherin zunächst unklar. Am Freitag beginnen in Hessen und Rheinland-Pfalz die Herbstferien.

Bereits am Montag und Dienstag konnten Kunden, die mit der deutschen Thomas Cook gebucht hatten, nicht zu ihrem Urlaubsziel starten. Der Verkauf von neuen Reisen bleibt gestoppt. Die Tochter mit den Marken Thomas Cook, Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen ist nicht insolvent und führt derzeit Gespräche auf allen Ebenen.

Man lote derzeit letzte Optionen aus, hieß es auf der Internetseite des Unternehmens : "Sollten diese scheitern, sehen wir uns gezwungen, für die Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH und Bucher Reisen & Öger Tours GmbH und möglicherweise auch weitere Gesellschaften Insolvenzantrag zu stellen."

Reisen nicht mehr gewährleistet

Der traditionsreiche britische Touristikkonzern Thomas Cook hatte am Montag Insolvenz angemeldet, alle Flüge gestrichen und die Geschäfte eingestellt. Insgesamt waren nach Unternehmensangaben zu dem Zeitpunkt 600.000 Touristen mit dem zweitgrößten Reisekonzern Europas unterwegs.

Großbritannien hatte am Montag bereits 14.700 gestrandete Urlauber zurückgeholt. In den kommenden 13 Tagen sollten weitere 135.300 britische Touristen in ihre Heimat zurückgeflogen werden. Für Dienstag seien 74 Flüge angesetzt, um 16.500 Urlauber zurückzufliegen.

Condor lässt Thomas-Cook-Bucher nur noch zurückfliegen

Der Ferienflieger Condor, ein deutsches Tochterunternehmen, versicherte kurz nach Bekanntwerden der Insolvenzpläne, dass der Flugbetrieb weitergehe. Am Montag wurde bekannt, dass Urlauber, die über Thomas Cook gebucht haben, aus "rechtlichen Gründen" nicht mehr an ihr Reiseziel gebracht würden. Thomas-Cook-Urlauber, die planmäßig nach Hause fliegen wollen, seien nicht betroffen. Sie würden von Condor befördert.

Condor beantragte bei der Bundesregierung nach eigenen Angaben einen Überbrückungskredit in Höhe von 200 Millionen Euro. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigte am Dienstag eine Entscheidung "in den nächsten Tagen" an. Die Schwierigkeiten seien durch die Insolvenz der Muttergesellschaft entstanden. "Es sind keine hausgemachten Probleme", sagte Altmaier.

Auch die Landesregierung zeigte sich offen für finanzielle Hilfen. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sagte am Dienstag in hr-iNFO, das Land Hessen sei bereit, die Hälfte des Kredits zu übernehmen. Die andere Hälfte entfalle auf den Bund. "Das ist ein bewährtes Verfahren in solchen Konstruktionen", sagte Schäfer.

