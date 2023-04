Im Gegensatz zu Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) sieht der DGB Hessen-Thüringen im regionalem Wohlfahrtsindex keinen Beleg für eine gute Sozialpolitik der Landesregierung.

Aus dem Bericht ergebe sich unter anderem, dass die Armutsquote in Hessen gestiegen sei, erklärte der hessische DGB-Vorsitzende Michael Rudolph am Montag. Daran trage die Schwarz-Grüne Landesregierung Mitschuld. Der Index eigne sich daher nicht, "um sich selbst ein Zeugnis für gute Sozialpolitik auszustellen", so Rudolph weiter.