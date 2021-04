DGB will am 1. Mai auf die Straße

Der Tag der Arbeit soll dieses Jahr wieder auf der Straße stattfinden.

Nachdem der Deutsche Gewerkschaftsbund am vergangenen 1. Mai wegen der Corona-Pandemie noch zu Online-Veranstaltungen aufgerufen hatte, soll am Samstag eine Demo an der Frankfurter Hauptwache starten. Abschluss ist am Opernplatz.