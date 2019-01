Die Mietpreisbremse soll bald in diesen 28 Kommunen gelten

Mieten dürfen bislang in 16 hessischen Städten und Gemeinden nur moderat erhöht werden. Die Landesregierung will diese Mietpreisbremse deutlich ausweiten - vor allem auf Kommunen im Rhein-Main-Gebiet. Gleichzeitig fallen vier Städte aus der Regelung heraus.

Die schwarz-grüne Landesregierung will die Zahl der Städte und Gemeinden erhöhen, in denen die Mietpreisbremse gelten soll - von 16 auf 28, wie Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag mitteilte .

In Orten, in denen diese Regelung gilt, darf die Miete bei Neuvermietungen maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ausnahmen gibt es bei Neubauten, Sanierungen oder wenn die Miete des Vormieters schon höher war.

Die Listen: 16 neu dabei, 4 fallen raus

Nach wie vor gelten soll die Mietpreisbremse nach dem Entwurf der Landesregierung in diesen zwölf Städten:

Kassel

Marburg

Bad Homburg (Hochtaunus)

Flörsheim, Schwalbach am Taunus (Main-Taunus)

Frankfurt

Offenbach

Wiesbaden

Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau)

Darmstadt

Griesheim, Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg)

Neu unter die Regelung fallen sollen diese 16 Städte und Gemeinden:

Bad Vilbel (Wetterau)

Bad Soden am Taunus, Eschborn, Hofheim, Kelkheim (Main-Taunus-Kreis)

Kiedrich (Rheingau-Taunus)

Egelsbach, Heusenstamm, Langen, Obertshausen (Offenbach)

Nidderau (Main-Kinzig)

Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach, Nauheim, Raunheim (Groß-Gerau)

Nicht mehr gelten soll die Mietpreisbremse künftig in diesen vier Städten:

Kronberg, Oberursel (Hochtaunus)

Hattersheim (Main-Taunus)

Dreieich (Offenbach)

Kommunen zur Stellungnahme aufgefordert

Verabschieden will die Landesregierung die Ausweitung der Mietpreisbremse um Ostern herum, so dass sie rechtzeitig vor dem Auslaufen der aktuellen Verordnung im Juni in Kraft treten könne. Der Entwurf liege den betroffenen Kommunen und Verbänden zur Stellungnahme vor.

Die Auswahl basiere auf einem Gutachten des Instituts Wohnen und Umwelt, teilte Minister Al-Wazir mit. Hinzu komme eine Selbsteinschätzung der Kommunen hinsichtlich der Mietpreisentwicklung in den Jahren von 2012 bis 2017.

Die Städte, die künftig nicht mehr unter die Mietpreisbremse fallen sollen, erfüllten nicht mehr die entsprechenden Kriterien, erläuterte ein Ministeriumssprecher. Dazu gehörten zum Beispiel eine überdurchschnittliche Belastung der Bewohner mit Mieten oder unzureichende Neubautätigkeiten.

"Wir können nicht zulassen, dass Familien mit mittlerem Einkommen sich in Ballungsräumen keine Wohnung mehr leisten können", sagte Al-Wazir laut Mitteilung vom Freitag. Die Mietpreisbremse sei ein Beitrag dazu.

Wirkung umstritten

Die Mietpreisbremse wurde 2015 vom Bundestag eingeführt, um die rasant steigenden Mieten in gefragten Wohngegenden einzudämmen. Umgesetzt wird die Regelung von den Landesregierungen, so auch in Hessen.

Die Wirkung der Mietpreisbremse ist umstritten. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag des Bundesjustizministeriums, die am Donnerstag vorgestellt wurde, konnte die Mietpreisbremse die Explosion der Mieten in beliebten Wohngegenden leicht bremsen.

Die Bundesregierung plant deshalb, die 2020 auslaufende Regelung um weitere fünf Jahre zu verlängern. Gleichzeitig will sie die Bestimmungen zu Gunsten von Mietern weiter ergänzen.

Mieterbund will Verschärfung, Immobilienverband lehnt das ab

Mieterverbände kritisieren, dass sich viele Vermieter nicht an die Regelung hielten. Auch Kommunalverbände zweifeln an der Wirkung. "Die Mietpreisbremse wirkt, aber nur ein bisschen", sagte der Direktor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten am Donnerstag. Häufig werde sie missachtet. Außerdem sei problematisch, dass sie nicht bundesweit gelte, sondern von den Ländern eingeführt werden müsse.

Der Mieterbund fordert, Ausnahmen aus dem Gesetz zu streichen und Vermieter für Verstöße zu bestrafen.

Der Immobilienverband IVD und der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) lehnen eine Verlängerung und Verschärfung der Preisbremse ab. "Die steigenden Mieten sind lediglich die Reaktion auf ein zu knappes Wohnungsangebot", sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner am Donnerstag.

Das Wichtigste sei, dass mehr Bauland bereitgestellt werde, sagte IVD-Präsident Jürgen Michael Schick. Auch der Städte- und Gemeindebund forderte, Kommunen müssten leichter an Bauland rankommen.

Sendung: hr-iNFO, 25.01.2019, 15.00 Uhr