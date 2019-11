Der Verdi-Streik der Fahrer privater Busunternehmen geht weiter. Welche Verbindungen in welchen Städten und Kreisen wohl ausfallen, erfahren Sie hier.

Gestreikt wird laut Verdi in privaten Busbetrieben im ganzen Land - vom Großraum Kassel, Melsungen, Rotenburg, Korbach, Homberg/Efze, Gudensberg über Gießen und Fulda, Schlüchtern, Wächtersbach, Gelnhausen, Erlensee, Hanau, Maintal, Offenbach, Bad Vilbel, Hofheim, Frankfurt, Oberursel bis Langen, Darmstadt und Weiterstadt. Dort dürfte es auch am Donnerstag wieder Ausfälle und Totalausfälle im Busverkehr geben. Weitgehend ohne Probleme sollte der Busverkehr in Marburg funktionieren.

Da die Gewerkschaft ihre Karten nicht ganz offenlegt, kann man nicht völlig verbindlich sagen, was gehen wird und was nicht. Zum Streik aufgerufen sind rund 4.400 Fahrer von privaten Busunternehmen.

Nach Angaben des Rhein-Main-Verbunds (RMV) und des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) fallen im Einzelnen voraussichtlich die Verbindungen auf folgenden Linien aus:

keine Informationen vom zuständigen Verkehrsverbund Rhein-Neckar über mögliche Busausfälle

Stadtbusse Darmstadt

Buslinien AIR, F, FU, H, K, KU, L, N, NE, O, R, WE1, WE2, WE3, WE4 (HEAG mobiBus)

Buslinien 662, 751, n71 (BRH viaBus)

Buslinien 672, 673, 674, 679, X74, X78 (DB Regio Bus Mitte)

am Donnerstag Straßenbahnlinien 1, 2, 4, 7 in Darmstadt (Streik aus Solidarität)

am Donnerstag eingeschränkt Straßenbahnlinien 3, 5, 8, 9 in Darmstadt (Streik aus Solidarität)

nahezu alle 64 Frankfurter Buslinien

Expressbuslinien X17, X19, X57

Linien 653, 751, n61, n65, n71, n72, OF-50

nicht betroffen sind die Klein- und Midibus-Linien 35, 45, 47, 48, 57, 81, 82

nicht betroffen ist die Buslinie 551 von Gravenbruch-Ost über Frankfurt-Enkheim nach Bad Vilbel

nicht betroffen ist der Schienenersatzverkehr zwischen Flughafen Terminal 1 und Rüsselsheim

Stadtbusse und Schulbusse in Fulda

Buslinien in Tann, Hilders, Ehrenberg, Hofbieber, Nüsttal, Dipperz, Poppenhausen, Gersfeld, Weyhers

stark eingeschränkt Buslinien 20, 21, 30, 35

Buslinien in Hünfeld, Eiterfeld, Burghaun, Rasdorf

Buslinien 50, 51, 53, 56 in Neuhof/Flieden/Kalbach

stark eingeschränkt Buslinien 52, 54, 55 stark eingeschränkt

Buslinien 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 800, 801, 802

Buslinien 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 87, 663, 751, WE2, WE4 (Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau)

nicht betroffen ist der Schienenersatzverkehr zwischen Frankfurt Flughafen Terminal 1, Kelsterbach und Rüsselsheim

Stadtbusse Bad Hersfeld

Buslinien 301, 302, 303, 304, 305, 307, 310, 311, 313, 314, 315 in Rotenburg/Bebra

vereinzelt Buslinien 330, 331, 335, 340, 341, 345

Stadtbusse Bad Homburg

Stadtbusse Oberursel

Stadtbusse Friedrichsdorf

teilweise Stadtbuslinien 71, 72, 73 in Kronberg

Buslinie 252 (BHV)

Buslinien X26, X27, 91, 251, 253, 261 (DB Regio Bus Mitte)

Buslinien 283, 285 aus Limburg-Weilburg

Buslinien FB-33, FB-35 aus der Wetterau

nicht betroffen sind die Buslinien 50, 51, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (HLB)

Buslinien 30, 31, 32, 33, 36, 37, 60 bis 67 (DB Busverkehr)

teilweise betroffen ist die Buslinie 35

nicht betroffen ist die Buslinie 34

nicht betroffen ist die Buslinie 52 (HLB) von Martinhagen über Kassel-Wilhelmshöhe nach Sandershausen

nicht betroffen sind die blauen Busse der Kasseler Verkehrsgesellschaft

nicht vom Streik betroffen

Buslinien LM-11, LM-12, LM-13, LM-14, LM-33, LM-59, 281, 282, 283, 285 (Medenbach Traffic GmbH) in Limburg

Schwimmbadfahrten und Schülerbusse in Limburg

Stadtbuslinien 31, 32 in Bad Camberg

Stadtbuslinien 1, 3, 7, 9, 11, 12 (Hanauer Straßenbahn GmbH) in Hanau

stark eingeschränkt Stadtbuslinien 2, 4, 5, 6, 10 (Hanauer Straßenbahn GmbH) in Hanau

Schulbusse in Hanau

Expressbuslinien X57, X64

Buslinien 46S, n61

teilweise Buslinien 562, 563, 566, 42S

Buslinien MKK-22, MKK-23, MKK-24, MKK-25, MMK-27 (Stadtverkehr Maintal GmbH) in Maintal

Buslinien MKK-61, MKK-62, MKK-63, MKK-64, MKK-65, MKK-69, MKK-71, MKK-72, MKK-73, MKK-74, MKK-76, MKK-80, MKK-81, MKK-82, MKK-83 im Kreis

stark eingeschränkt Buslinien in Bad Soden-Salmünster

stark eingeschränkt Buslinien in Schlüchtern

stark eingeschränkt Buslinien in Steinau an der Straße

stark eingeschränkt Buslinien in Sinntal

nicht betroffen ist die Buslinie 44S

nicht betroffen ist die Expressbuslinie X93 zwischen Hanau und Erlensee

regionale Buslinie X17 (Firma Sippel)

Buslinien 252, 262, 810, 810A, 812, 813 (DB Regio Bus Mitte)

Expressbuslinie X26 (DB Regio Bus Mitte)

teilweise Buslinien 263, 803, 804, 805, 811, 814, 815, 816, 826 (transdev)

nicht betroffen sind die Buslinien 401, 402, 403, 405, 406, 809, 817, 819, 820, 821, 831, 832, 833, 834 (HLB)

nicht vom Streik betroffen

nicht vom Streik betroffen

alle neun Stadtbuslinien in Offenbach 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 120

nicht betroffen sind Schulbusse der Linien V1, V5, V6, V7, V10, V20 in Offenbach

Expressbuslinien X17, X19, X64, X83 im Kreis Offenbach

Buslinien 567, 653, 662, 663

Buslinien OF-30, OF-50, OF-85, OF-86

Nachtbuslinien n65, n71, n72

nicht betroffen sind die Buslinien OF-95, OF-96, OF-99

nicht betroffen ist die Linie 58

nicht betroffen sind die Buslinien X97, 551 (Stroh Busverkehr)

Buslinien 171, 225, 235, 240, 245, 247, 248, 273, 274, 277 (DB Regio Bus Mitte)

Buslinien 401, 402, 404 in Gudensberg

nicht betroffen sind die Stadtbuslinien 422, 423 in Melsungen

nicht vom Streik betroffen

Stadtbusse Korbach

Buslinien 240, 241, 250 in Sontra/Ringgau

Stadtbusse Bad Vilbel (Vilbus)

Buslinien FB-10, FB-30, FB-31, FB-32, FB-33, FB-34, FB-35, FB-36 (Verkehrsgesellschaft Oberhessen) in Friedberg

Buslinien FB-40, FB-41, FB-42, FB-43, FB-44, FB-45 (Verkehrsgesellschaft Oberhessen) in Altenstadt/Büdingen

Buslinie 30 von Frankfurt nach Bad Vilbel

Buslinie 563 (BRH viaBus)

nicht betroffen sind die Buslinien X97, 551 (Stroh Busverkehr)

Regionalbuslinien 171, 191, 225, 240, 245, 262, 273/274, X26 (DB Regio Bus Mitte)

nicht betroffen sind Buslinien, 1 bis 5, 6, 8, 9, 14 bis 18, 20 bis 24, 26 bis 28, 33 bis 39, 43, 45 bis 49 (ESWE)

nicht betroffen sind Nightliner N2 bis N5, N7, N9 bis N12 (ESWE)

Buslinien 271/269, 275, X72, X76/275 (Nassauische Verkehrsgesellschaft)

Buslinie 270 (Arnold Engelhardt GmbH)

Diese Liste wird gegebenenfalls aktualisiert.

Forderung und Angebot liegen um einen Euro auseinander

Am eintägigen Warnstreik Anfang November beteiligten sich nach Angaben von Verdi bis zu 3.000 Busfahrer im ganzen Land. An vielen Orten stand der öffentliche Nahverkehr still. Ganz ähnlich sah es zu Streikbeginn am Dienstag aus, laut Verdi beteiligten sich 3.100 Busfahrer an dem Ausstand. In einer Urabstimmung hatten sich die Fahrer privater Busunternehmen zuvor für einen unbefristeten Streik ausgesprochen, der am Dienstag startete.

Die Gewerkschaft fordert die Anhebung des Stundenlohns von derzeit 13,50 auf 16,60 Euro. Das Angebot der Arbeitgeber reicht - laut Verdi eine schrittweise Erhöhung um rund zwei Euro pro Stunde binnen vier Jahren - reicht den Beschäftigten nicht. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) zeigte sich verwundert, dass rund 15,5 Prozent mehr Lohn in den kommenden vier Jahren - das entspricht etwa 2,10 Euro - Verdi nicht ausreichten. Freilich will Verdi einen Euro pro Stunde mehr, um auf die besagten 16,60 Euro zu kommen. Und die Beschäftigten wollen das Plus sofort, nicht gestückelt. Dazu verlangen die Busfahrer mehr Pausen und zusätzliche Urlaubstage.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 19.11.2019, 16.45 Uhr