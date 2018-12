Hier müssen Autofahrer 2019 mit Behinderungen rechnen: Auf Hessens Straßen beginnen kommendes Jahr 19 größere Bauprojekte, die meisten davon auf Autobahnen. Der Überblick.

Ob Salzbachtalbrücke, Autobahndreieck Fulda oder Darmstädter Kreuz: Im kommenden Jahr wird in Hessen wieder ordentlich gebaut und saniert. Insgesamt 19 größere Bauprojekte beginnen dann auf Hessens Straßen. Wie die Verkehrsbehörde Hessen Mobil am Dienstag mitteilte, sind allein 17 dieser Projekte auf Autobahnen vorgesehen. Die Kosten pro Projekt liegen zwischen mindestens fünf und 146 Millionen Euro. Hier finden Sie einen Überblick:





A3: Fahrbahnerneuerung zwischen Hessen/Bayern - Seligenstadt (Frühjahr)

Fahrbahnerneuerung zwischen Hessen/Bayern - Seligenstadt (Frühjahr) A5: Ersatzneubau der Überführung B460 bei Heppenheim (Sommer)

Ersatzneubau der Überführung B460 bei Heppenheim (Sommer) A5: Umbau und Erweiterung von Parkplatz und WC / Schäferborn (Frühjahr)

Umbau und Erweiterung von Parkplatz und WC / Schäferborn (Frühjahr) A5: Erneuerung zweiter und dritter Fahrstreifen zwischen Friedberg und Ober-Mörlen (Frühjahr)

Erneuerung zweiter und dritter Fahrstreifen zwischen Friedberg und Ober-Mörlen (Frühjahr) A5/ A67: Ersatzneubauten der Bauwerke im Darmstädter Kreuz (Winter)

Ersatzneubauten der Bauwerke im Darmstädter Kreuz (Winter) A7: Erneuerung der Fahrstreifen zwischen Malsfeld und Melsungen (Frühjahr)

Erneuerung der Fahrstreifen zwischen Malsfeld und Melsungen (Frühjahr) A7: Tank- und Rastanlage Uttrichshausen Ost (Richtung Fulda) (Herbst)

Tank- und Rastanlage Uttrichshausen Ost (Richtung Fulda) (Herbst) A7: Ausbau des Autobahndreiecks Fulda - Landesgrenze Hessen/Bayern (Frühjahr)

Ausbau des Autobahndreiecks Fulda - Landesgrenze Hessen/Bayern (Frühjahr) A7: Ersatzneubau der Talbrücke Langenschwarz (Frühjahr)

Ersatzneubau der Talbrücke Langenschwarz (Frühjahr) A7: Ersatzneubau der Talbrücke Götzenhof (Sommer)

Ersatzneubau der Talbrücke Götzenhof (Sommer) A44: Erneuerung der Fahrstreifen zwischen Zierenberg und Autobahnkreuz Kassel-West (Frühjahr)

Erneuerung der Fahrstreifen zwischen Zierenberg und Autobahnkreuz Kassel-West (Frühjahr) A45: 6-streifiger Ausbau zwischen Talbrücken Marbach und Lützelbach (Frühjahr)

6-streifiger Ausbau zwischen Talbrücken Marbach und Lützelbach (Frühjahr) A45: Ersatzneubau der Talbrücke Onsbach mit 6-streifigem Ausbau (Frühjahr)

Ersatzneubau der Talbrücke Onsbach mit 6-streifigem Ausbau (Frühjahr) A648/ A5: Instandsetzung der Unterführung Nidda und Umfahrung Frankfurter Westkreuz (Sommer)

Instandsetzung der Unterführung Nidda und Umfahrung Frankfurter Westkreuz (Sommer) A5/ A648: Bau einer Behelfsbrücke bei der Unterführung Nidda - Rampe A5 (Frühjahr)

Bau einer Behelfsbrücke bei der Unterführung Nidda - Rampe A5 (Frühjahr) A66: Erneuerung der Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden (Frühjahr)

Erneuerung der Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden (Frühjahr) A671: Notunterstützung Vorlandbrücke Hochheim (Frühjahr)

Notunterstützung Vorlandbrücke Hochheim (Frühjahr) B43/ B40: Erneuerung der Fahrstreifen zwischen Kelsterbach-Ost und Flughafen (Frühjahr)

Erneuerung der Fahrstreifen zwischen Kelsterbach-Ost und Flughafen (Frühjahr) B49: Instandsetzung der Taubensteinbrücke (Herbst)

21 Bauprojekte laufen weiter

Schon im Bau befinden sich 21 weitere Projekte. So geht etwa die Erneuerung der Schiersteiner Brücke bei Wiesbaden weiter. In Mittelhessen werden die Erneuerungen von Brücken an der A45 fortgesetzt.

In Nordhessen gehen die Arbeiten an den Autobahnen 44, 49 sowie an der Bundesstraße 252 weiter. Alleine für Projekte an hessischen Autobahnen seien 2019 Kosten von etwa 500 Millionen Euro vorgesehen, sagte eine Sprecherin von Hessen Mobil.

