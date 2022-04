Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat Geschäftsräume der Autofirma Suzuki in Bensheim durchsucht. Die Firma steht im Verdacht, unzulässige Abschalteinrichtungen bei Diesel-Fahrzeugen eingebaut zu haben. Auch der Opel-Mutterkonzern Stellantis steht im Fokus.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch zusammen mit italienischen und ungarischen Ermittlungsbehörden europaweit Geschäftsräume der Autofirmen Suzuki, Stellantis und des japanischen Konzerns Marelli durchsucht. Dabei gab es auch eine Razzia in der Suzuki-Niederlassung in Bensheim (Bergstraße).

Diesel-Betrug?

Die Staatsanwaltschaft wirft Suzuki vor, bis 2018 mehr als 22.000 Fahrzeuge der Typen SX-4 S-Cross, Swift und Vitara mit 1,3l, 1,6l und 2,0l DDiS EURO 6 Motoren verkauft zu haben, in die mutmaßlich eine unzulässige Abschalteinrichtung eingebaut war. Die Behörden ermittelt wegen Verdachts des Betrugs, der Luftverunreinigung und der Beihilfe gegen Verantwortliche der drei Konzerne.

Die Abschalteinrichtung soll dazu geführt haben, dass die Abgasreinigungsmechanismen "massiv reduziert oder abgeschaltet werden, so dass die Fahrzeuge im Realbetrieb deutlich mehr Stickoxyde ausstoßen sollen als erlaubt", teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft mit. So seien Kunden getäuscht worden, es sei ihnen nicht offenbart worden, dass die Autos die Voraussetzung einer Euro-6-Zulassung nicht erfüllen.

Europaweite Durchsuchungen

Die Motoren seien damals vom FCA-Konzern gekommen, der 2021 zusammen dem Opelmutterkonzern PSA zu Stellantis fusionierte. Der Konzern Marelli soll die Motorsteuerungssoftware geliefert haben.

Neben Suzuki in Bensheim gab es weitere Durchsuchungen von Geschäftsräumen in Heidelberg, in Corbetta in Italien und in Esztergom in Ungarn. Laut Staatsanwaltschaft suchten die Ermittler nach Kommunikationsdaten, Software und Planungsunterlagen. Das Unternehmen wollte die Ermittlungen am Mittwoch zunächst nicht kommentieren.