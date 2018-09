Im Kampf gegen das drohende Diesel-Fahrverbot in Frankfurt schlagen Bundesregierung und Autohersteller drei Optionen vor: Rückkauf oder Umtausch zu verbesserten Bedingungen oder Hardware-Nachrüstung. Profitieren sollen auch Fahrer aus dem Umland.

Wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen bemüht sich die Bundesregierung verstärkt um eine Lösung in der seit drei Jahren andauernden Diesel-Krise. Einem Konzept von Bundeskanzleramt, Bundesverkehrsministerium und Autoindustrie zufolge sollen Besitzer von Dieselautos mit den Schadstoffklassen Euro 4 und Euro 5 zwischen den Optionen Rückkauf, Umtausch und Hardware-Nachrüstung wählen können.

Das Angebot soll allerdings nur für diejenigen Dieselfahrer gelten, die in sogenannten Intensivstädten und Umgebung wohnen: Damit gemeint sind die neun Städte mit der stärksten Schadstoffbelastung in der Luft und die Pendlerhauptstadt Frankfurt, wie es in dem Konzept heißt, das dem Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks und dem Spiegel vorliegt. Die Politik will damit ein drohendes Fahrverbot für Dieselautos in Frankfurt, Stuttgart und anderen besonders belasteten Städten abwenden.

Sonderstellung Frankfurts als Pendlerhauptstadt

Als Intensivstädte definiert das Konzept der Bundesregierung Städte wie München, Stuttgart, Düsseldorf oder Köln, wo die Stickstoffoxid-Belastung bei 55 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft oder darüber liegt. In Frankfurt lag der Wert im vergangenen Jahr zwar nur bei durchschnittlich 47 Mikrogramm. Dennoch wird die Stadt als einzige namentlich in dem am vergangenen Sonntag bei einem Diesel-Gipfel im Bundeskanzleramt ausgehandelten Konzept genannt - mit Verweis auf die besonders hohe Zahl an Pendlern und den bundesweit höchsten Anteil an Dieselautos an der Gesamtzahl der Pkw.

Bouffier erhöht Druck auf Autohersteller

Der Spiegel mutmaßt, dass auch die bevorstehende Landtagswahl eine Rolle für die besondere Berücksichtigung Frankfurts spielen könnte. Zumindest hat sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zuletzt deutlich für eine Hardware-Nachrüstung für Dieselautos auf Kosten der Hersteller ausgesprochen , die die als sauber geltende Euro-6-Norm nicht erfüllen.

Zudem setzt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom Anfang September Politik und Autoindustrie unter Druck: Weil in Frankfurt der seit 2010 vorgeschriebene Grenzwert von höchstens 40 Mikrogramm Stickstoffoxid dauerhaft nicht eingehalten wird, sollen ab Februar 2019 keine Dieselautos mit geringerem Standard als Euro 5 und ab September auch die allermeisten Stadtbusse und Euro-5-Fahrzeuge nicht mehr fahren dürfen.

Scheuer lenkt bei Selbstbeteiligung ein

Wie es in dem Konzept laut BR-Recherche-Team heißt, sollen die Autoherstellern den Haltern ihre Dieselautos zum Zeitwert nach der "Schwacke-Liste" plus 20 Prozent abkaufen, sie gegen sauberere Wagen umtauschen oder mit einem effektiven Filter nachrüsten. Die Kosten für die Nachrüstung lägen demnach bei rund 3.000 Euro pro Fahrzeug.

Strittig ist, ob sich die Halter zu einem Fünftel selbst an den Kosten beteiligen sollen. So steht es im Konzept, doch am Dienstag ruderte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zurück: Er strebe nun eine Nullbeteiligung der Autohalter an, weil er gemerkt habe, dass viele Autofahrer mit einem Eigenanteil nicht einverstanden seien.

Angebot für Autofahrer im Umkreis von 70 Kilometern um Frankfurt

Für die drei Optionen infrage kommen sollen nur Autos aus den zehn Intensivstädten und dem jeweiligen Umkreis bis zu 70 Kilometern. Im Fall von Frankfurt könnten damit auch Autofahrer aus Gießen, Schotten (Vogelsberg), Wächtersbach (Main-Kinzig), Aschaffenburg, Bensheim (Bergstraße), Mainz, Rüdesheim (Rheingau-Taunus), Limburg und Wetzlar von den Angeboten profitieren. Insgesamt betreffen die Vorschläge laut Bundesregierung bundesweit rund 1,3 Millionen Fahrzeuge. Eine endgültige Entscheidung soll bei einem weiteren Spitzentreffen am kommenden Montag fallen.