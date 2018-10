In Hamburg gibt es sie schon, in Frankfurt kommen sie bald: Diesel-Fahrverbotsschilder.

In Hamburg gibt es sie schon, in Frankfurt kommen sie bald: Diesel-Fahrverbotsschilder. Bild © picture-alliance/dpa

Die Bundesregierung will die Autokonzerne zu großzügigen Umtauschaktionen und Hardware-Nachrüstungen für schmutzige Diesel verpflichten. Genaue Details wollen die zuständigen Minister am Dienstagmittag bekanntgeben.

Besitzer älterer Diesel in Regionen mit besonders schmutziger Luft sollen neue Angebote zum Kauf sauberer Wagen und für Hardware-Nachrüstungen bekommen. Das geht aus dem Beschlusspapier der Koalitionsspitzen hervor, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.

Vorgesehen sind diese beiden Möglichkeiten zum einen bezogen auf 14 besonders betroffene Städte mit hohen Grenzwertüberschreitungen bei der Luftbelastung mit Stickstoffdioxid (mehr als 55 Mikrogramm pro Kubikmeter): München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg an der Lahn, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt, Bochum und Ludwigsburg. Zum anderen geht es um weitere Städte, in denen demnächst Fahrverbote kommen könnten - dies betrifft unter anderem Frankfurt.

Einbezogen werden sollen bei allen diesen Städten jeweils auch Bewohner der angrenzenden Landkreise und "außerhalb dieser Gebiete wohnhafte Fahrzeughalter, die ein Beschäftigungsverhältnis in der Stadt haben". Ebenso Selbstständige, die ihren Firmensitz in der Stadt haben und deswegen aus beruflichen Gründen in die Städte pendeln müssen, sowie Fahrzeughalter mit besonderen Härten.

Umtausch auch gegen Gebrauchtwagen

Damit mehr schmutzige ältere Diesel von den Straßen kommen, sollen neue Kaufanreize kommen. Die deutschen Hersteller hätten dem Bund zugesagt, für Besitzer von Wagen der Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 ein Tauschprogramm mit attraktiven Umstiegsprämien oder Rabatten anzubieten. Summen werden in dem Papier nicht genannt. Gekauft werden können Neuwagen und Gebrauchte. Von den ausländischen Herstellern würden vergleichbare Angebote erwartet.

Besitzer von Euro-5-Dieseln sollen auch, sofern technisch möglich, zusätzliche Abgasreinigungstechnik am Motor einbauen lassen können - und zwar auf Kosten der Hersteller, so erwartet es der Bund. Die Haftung sollen die Nachrüstfirmen übernehmen. Ganz ähnlich sah es bereits ein Vorschlag von Bundeskanzleramt und Bundesverkehrsministerium in der vergangenen Woche vor.

Drohendes Fahrverbot für Frankfurt

Frankfurt muss nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden im kommenden Jahr ein Diesel-Fahrverbot einführen, weil der seit 2010 vorgeschriebene Grenzwert von höchstens 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft dauerhaft nicht eingehalten wird. In Darmstadt und Limburg beträgt die Belastung laut Umweltbundesamt mehr als 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid.

Das Land will gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts juristisch vorgehen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte am Wochenende: "Wir arbeiten in allen Bereichen, dass die Belastungen runtergehen, und wir halten eine Umrüstung der Hardware für notwendig."

Allein über 70.000 Autos mit Frankfurter Kennzeichen betroffen

Von den Dieselautos, die mit Frankfurter Kennzeichen unterwegs sind, dürfen künftig nur noch rund 48 Prozent durch die Stadt fahren - Fahrzeuge mit einer Euro-6-Norm. Alle anderen sind von dem Verbot betroffen, wenn sie nicht umrüsten können: Das betrifft rund 73.770 Fahrzeughalter mit Dieselautos der Euro-Normen 1 bis 5, wie Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes von 2018 zeigen . Rund 42 Prozent aller angemeldeten Autos in Frankfurt sind Diesel. Autofahrer, die als Pendler jeden Tag in die Stadt kommen, sind dabei noch nicht berücksichtigt.

In Hessen sind Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt und Limburg von einem möglichen Diesel-Fahrverbot betroffen. Die Städte hatten zuletzt Anstrengungen angekündigt, um die Luftqualität zu verbessern.

Autokonzerne warten Pressekonferenz ab

"Wir werden uns die Ergebnisse der Koalitionsrunde anschauen und dann die Details unseres Programms bekanntgeben", teilte der größte deutsche Autobauer Volkswagen am Dienstagmorgen mit. Auch BMW und Daimler wollten sich erst äußern, nachdem die Regierung offiziell Details der Einigung mitgeteilt hat. Das sollte um 11.30 Uhr auf einer Pressekonferenz mit den Fachministern Andreas Scheuer (Verkehr, CSU) und Svenja Schulze (Umwelt, SPD) passieren.

Bereits nach dem Dieselgipfel von Bund und Autobranche 2017 hatten die deutschen Hersteller Prämien von bis zu 10.000 Euro aufgelegt. Diese nahmen mehr als 200.000 Kunden in Anspruch, wie es im Juli hieß. Dieser Effekt reichte der Regierung aber nicht. Generell können Kunden beim Autokauf mit Rabatten von einigen Tausend Euro rechnen.