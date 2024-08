Brückenerneuerung Drei Nächte lang Sperrungen am Darmstädter Kreuz

Überall im Land werden marode Brücken saniert oder erneuert. Am Darmstädter Kreuz finden solche Arbeiten schon länger statt. Immer wieder kommt es dort deshalb zu Sperrungen, so auch in den kommenden drei Nächten.

Veröffentlicht am 27.08.24 um 20:13 Uhr Link kopiert!









Zentralbauwerk "Darmstädter Welle" am Darmstädter Kreuz aus der Luft Bild © Autobahn GmbH / Maurice Kaluscha

Link kopiert!









Audiobeitrag Bild © Autobahn GmbH / Maurice Kaluscha | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags In den kommenden drei Nächten kommt es auf der A5 am Darmstädter Kreuz erneut zu Sperrungen. Jeweils von 21 Uhr am Abend bis um 5 Uhr morgens, beginnend mit dem Dienstagabend, ist die Autobahn in Richtung Basel nicht befahrbar. Rund 60 Jahre alte Brücken waren marode Die Sperrung findet im Rahmen einer Erneuerung dreier Brücken am Darmstädter Kreuz statt. Die alten Bauwerke stammen aus der Mitte der 1960er Jahre. Die besonders marode Nordrampe wurde 2020 gesperrt. Inzwischen wurde sie durch ein neues Bauwerk ersetzt, das im November 2023 für den Verkehr freigegeben wurde. Die aktuellen Sperrungen haben mit Arbeiten am Zentralbauwerk zu tun. An der sogenannten Darmstädter Welle müssen Schutzgerüste abgebaut werden, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH sagte. Außerdem werden dort Arbeiten für den Korrosionsschutz durchgeführt. Die Arbeiten finden nach Auskunft des Abteilungsleiters Brückenbau der Gesellschaft, Kevin Krull, unterhalb der Brücke statt. Umleitung ab Langen/Mörfelden oder Weiterstadt Umgeleitet wird der südwärts fließende Verkehr laut der Autobahngesellschaft ab der Anschlussstelle Langen/Mörfelden über Groß-Gerau auf der B486/B44/A67 (Bedarfsumleitung U37 ) sowie ab der Anschlussstelle Weiterstadt über Büttelborn auf der B42/A67 (Bedarfsumleitung U38 ). Bild © Bing/hessenschau.de Die Autobahn GmbH empfiehlt außerdem, auf Radioverkehrsmeldungen zu achten und längere Fahrtzeiten einzuplanen. Nächste Sperrung Anfang September In Richtung Mannheim kann die Autobahn von Frankfurt kommend durchgängig befahren werden, wie Krull sagte. Hier wechselt man am Darmstädter Kreuz auf die A67. Die nächste Sperrung ist bereits terminiert. In der Nacht vom 5. auf den 6. September wird die A67 im Darmstädter Kreuz in Richtung Rüsselsheim gesperrt. Hier soll der Verkehr über die A5 und ab Weiterstadt über die B42 zur Anschlussstelle Büttelborn der A67 geleitet werden. Sperrungen auch noch im kommenden Jahr Bis zum Frühjahr 2025 soll das Zentralbauwerk fertiggestellt sein. Danach muss die neue Südrampe noch an das Autobahnkreuz angeschlossen werden. Dies soll bis Ende 2025 geschehen - nächtliche Sperrungen eingeschlossen. Die Kosten für die Brückenerneuerung trägt der Bund. Sie waren zuletzt mit 96 Millionen Euro angegeben worden. Um eine Anpassung nach oben wird man wohl nicht herumkommen, wie Krull einräumte. In welcher Höhe, ist noch offen.