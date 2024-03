Ein Streik folgt auf den nächsten: Nach dem Ende des erneuten Lokführer-Ausstands kommt es seit Mittwochmorgen in Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Gießen zu Streiks im Nahverkehr - und das für drei Tage.

Pendlerinnen und Pendlern stehen im Nahverkehr anstrengende Tage bevor: Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder wieder zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die Städte Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Gießen.

Mit Beginn der Frühschicht am Mittwoch legten Beschäftigte die Arbeit nieder, der Ausstand soll bis zum Ende der Spätschicht in der Nacht von Freitag auf Samstag andauern. In Frankfurt blieben die Eingänge zu U-Bahnstationen am Mittwochmorgen komplett geschlossen, auch Straßenbahnen fahren nicht.

Weitgehend Stillstand im Wiesbadener Busverkehr

Die lokale Nahverkehrsgesellschaft traffiq teilte für Frankfurt mit, dass die städtischen Buslinien voraussichtlich verkehren. Auch die Regionalbusse, die nach Frankfurt hineinfahren, seien erfahrungsgemäß "auf Linie", hieß es.

Der Ausstand trifft neben Frankfurt auch Wiesbaden, Kassel und Teile Gießens. In Kassel seien während des Streiks gravierende Einschränkungen bei Bussen und Bahnen zu erwarten, sagte eine Sprecherin der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG).

Auch am Kasseler Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe herrschte am Mittwochmorgen Stillstand. Bild © hr (Sina Philipps)

In Gießen sollen die Busse während des Ausstands nach Samstagsfahrplan unterwegs sein, wie die örtlichen Stadtwerke mitteilten. In Wiesbaden ist weitgehend mit einem Stillstand im Busverkehr zu rechnen, nur einzelne Linien von Partnerunternehmen dürften fahren, wie das Busunternehmen ESWE Verkehr mitteilte.

Verdi: Angebot unzureichend

Verdi fehlen im jüngsten Angebot der kommunalen Arbeitgeber "wichtige Kernpunkte", hieß es im Frankfurter Streikaufruf. Das Angebot sei "in Bezug auf Entlastung sowie Entgeltgruppen" unzureichend.

Der Gewerkschaft fordert im laufenden Tarifkonflikt unter anderem eine 35-Stunden-Woche. Der letzte Streik liegt in Frankfurt nur kurz zurück: Vom 1. bis 3. März hatten Straßenbahnen und U-Bahnen zuletzt stillgestanden.

Großstreik am Dienstag

Pünktlich zum neuerlichen Streik im Nahverkehr endete Mittwochfrüh zumindest der bundesweite Ausstand der Lokführer. Am Dienstag herrschte im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr weitgehend Stillstand. Auch am Frankfurter Flughafen gab es am Dienstag wegen des Streiks des Lufthansa-Kabinenpersonals hunderte Ausfälle.

