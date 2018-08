Dreimal um die Erde - so weit reichten 2017 alle hessischen Staus zusammen. Dank dutzender Baustellen ist für die nächsten Jahre kaum Besserung in Sicht. Aber woran liegt das? Und warum tut sich an den Baustellen oft so wenig? Sieben Fragen zum Thema Stau.

Im Schritttempo geht es gefühlt von einer Baustelle in die nächste - für viele Pendler beginnt so regelmäßig der Arbeitstag. Gerade nach den verkehrsarmen Sommerferien, dürfte der Schulstart die Autofahrer im Berufsverkehr hart treffen. Wir haben mit Experten darüber gesprochen, warum es so viele Staus in Hessen gibt, was noch auf uns zukommt und warum an Baustellen oft gefühlt wochenlang nichts passiert.

Länger als der Durchschnittsautofahrer in Deutschland: Im vergangenen Jahr waren es laut ADAC insgesamt 37.565 Stunden. Würde man alle Staus aneinanderreihen, käme man auf eine Strecke von 126.385 Kilometer - die Autoschlange würde dreimal um den Äquator reichen. Gegenüber 2016 hat die Staulänge in Hessen um sechs Prozent zugenommen.

Bild © hessenschau.de

Die Gründe sind zahlreich. Der Verkehr nimmt laut ADAC immer weiter zu, gleichzeitig wurde jahrelang zu wenig in den Ausbau und die Sanierung der Straßen investiert. Auf diesen Sanierungsstau hat die Politik nun reagiert und Investitionen beschlossen. "Seit dem letzten Jahr gibt es deswegen sehr viele Baustellen", sagt Cornelius Blanke vom ADAC. Das spüren Autofahrer deutlich: In Hessen gab es 2017 bis zu 75 länger andauernde Baustellen gleichzeitig. "Das kann man mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen - wir müssen einmal durch das Tal der Tränen, dann wird es besser."

Gleich zwei hessische Durchgangsautobahnen haben es in die bundesweite Top 15 der Staustrecken des ADAC geschafft: Die A3 zwischen Frankfurt und Würzburg und die A5 zwischen Kassel und Frankfurt. Dazu kommen laut Achim Reußwig, Sprecher der Verkehrsbehörde Hessen Mobil, neben der A7, die ebenfalls sehr stark befahren ist, noch die überlasteten Hauptpendlerstrecken im Rhein-Main-Gebiet.

In den nächsten drei bis vier Jahren wird es wohl keine Verbesserung geben, schätzen Experten. "Es gibt schon sehr viele Sanierungsstaus, gerade an Brücken und an neuralgischen Punkten," sagt ADAC-Sprecher Blanke. Gleichzeitig gäbe es gar nicht genug Firmen, die alle Arbeiten sofort ausführen könnten.

Achim Reußwig von Hessen Mobil ergänzt, dass vor allem die Autobahnkreuze, die wie Flaschenhälse wirken, ein Problem darstellen. "Wenn wir die ausgebaut haben, dann werden wir das in der Staustatistik sehen." Richtig entspannt wird es wohl trotzdem nicht: Sowohl Hessen Mobil als auch der ADAC rechnnen damit, dass das Verkehrsaufkommen weiter steigen wird.

Das Phänomen der schlafenden Baustellen habe oft praktische Gründe , sagt Verkehrstechniker Wolfgang Herda. "Wenn bestimmte Asphalt- oder Betonschichten aufgetragen werden, müssen sie teilweise 10 bis 12 Tage aushärten."

Auch bei Brücken sehe es oft so aus als würde wochenlang nicht gearbeitet werden. "Bevor ein Teil einer Brücke abgerissen werden kann, muss der andere Teil verstärkt werden." Denn über diesen Teil fließe dann während der Bauarbeiten deutlich mehr Verkehr. Verstärkt werden die Verstrebungen unterhalb der Brücke, das sei für die Autofahrer oft nicht sichtbar.

Der ADAC bemängelt trotzdem, dass an vielen Baustellen zu lange nichts passiere. "Durch konsequentere Ausnutzung der Tageshelligkeit, regelmäßige Samstagsarbeit sowei bei staukritischen Baustellen auch Sonntags- und Nachtarbeit kann man die Bauzeit spürbar verkürzen.

Hessen Mobil setzt auf den Ausbau sogenannter "Intelligenter Verkehrsbeeinflussungsanlagen", also Schilderbrücken mit digitalen Anzeigen, über die sich zum Beispiel die Geschwindigkeitsbegrenzungen kurzfristig ändern lassen. "Wir können damit den Verkehr gleichmäßiger machen und so Staus, vor allem im Berufsverkehr, entschärfen oder sogar komplett verhindern," sagt Achim Reußwig.

Bild © picture-alliance/dpa

Um die Beeinträchtigung durch Baustellen möglichst gering zu halten, gelte außerdem in Hessen die Regel, dass in Baustellen auf hochbelasteten Strecken die Zahl der Fahrstreifen trotz der Baustelle erhalten bleiben soll, sagt Achim Reußwig von Hessen Mobil. "Außerdem gelten in den Regel in den Baustellen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h um den Verkehr flüssig zu halten."

Damit Firmen die vereinbarten Bauzeiten nicht regelmäßig überziehen, hat Hessen Mobil ein Bonussystem eingeführt: Dauern Baustellen länger, müssen die Firmen eine Strafe zahlen. Sind sie früher fertig, gibt es Geld zurück.

Wer täglich über eine weite Strecke pendeln muss, hat kaum attraktive Alternativen zum Auto. Laut ADAC-Verkehrstechniker Wolfgang Herda sind etwa 75 Prozent der Pendler allein im Auto unterwegs. "Wenn ein signifikanter Prozentsatz davon auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen wollte, gäbe es ein Problem." Deutlich wird das an einem Beispiel, sagt Herda. "Wenn nur sieben Prozent der Pendler, die auf der A5 unterwegs sind, die Bahn nutzen wollten, müsste die Kapazität des Nahverkehrs verdoppelt werden."

Bei wem es möglich sei, eine Stunde früher oder später zur Arbeit zu fahren, der könne oftmals schon den größten Stau umgehen, sagt ADAC-Sprecher Blanke. Er empfiehlt auch, darüber nachzudenken, zwei Verkehrsmittel zu kombinieren, zum Beispiel für die letzten Kilometer zum Büro das Auto abzustellen und mit dem Rad zu fahren.

Sendung: hr-fernsehen, hallo hessen, 06.08.2018, 16:00 Uhr