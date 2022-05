Tausende Lieferdrohnen aus Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) sollen die Logistik in weiten Teilen Afrikas verbessern.

Der Drohnenhersteller Wingcopter hat nach eigenen Angaben einen Vertrag mit Continental Drones Ltd. abgeschlossen. Die Tochtergesellschaft der Atlantic Trust Holding mit Sitz in Ghana und Dubai will demnach ein Liefernetz in 49 Staaten südlich der Sahara aufbauen. Dafür sollen in den nächsten fünf Jahren 12.000 Drohnen gebaut werden. Es sei der bislang größte kommerzielle Einsatz in der globalen Lieferdrohnenbranche, so Wingcopter am Donnerstag.