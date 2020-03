Nach einer Drohnensichtung ist am Montagvormittag der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen bis auf Weiteres eingestellt worden.

Es gebe vorerst keine Freigaben für Starts und Landungen, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) bei Twitter mit. Es könne zu Verzögerungen und Verspätungen kommen.

Flugsicherung @dfs_de Am #Flughafen #Frankfurt wurde eine #Drohne gesichtet. Daher bis auf weiteres keine Start- und Landefreigaben. Landes- und #Bundespolizei sind gemeinsam zur Aufklärung und Gefahrenabwehr im Einsatz. Es kann zu Verzögerungen und Flugverspätungen kommen. [zum Tweet]

Die Drohne sei gegen 11.15 Uhr von einem Piloten im südlichen Bereich des Flughafens gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Landes- und Bundespolizei suchten nun nach der Drohne, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz.

Immer wieder sorgen Drohnensichtungen für eine Unterbrechung des Flugverkehrs auch am Frankfurter Flughafen. So war der Airport im vergangenen Jahr mit 28 Sichtungen bundesweit am häufigsten betroffen. Erst im Februar hatte eine Drohnensichtung den Flugverkehr über Frankfurt für eine Stunde lahmgelegt. Die Bundespolizei sprach von einer bewussten Sabotage. Wie in den Fällen zuvor war die Suche nach den Drohenpiloten ergebnislos verlaufen.

In Deutschland sind Drohnenflüge in der Nähe von Start- und Landebereichen von Flughäfen verboten - es muss mindestens ein Abstand von eineinhalb Kilometern gehalten werden. Auch unmittelbar über Menschenmengen, Krankenhäusern, Gefängnissen, Behörden, Bundesstraßen oder Bahnanlagen dürfen keine Drohnen aufsteigen.