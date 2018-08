Für Ernteeinbußen und wirtschaftliche Schäden durch die anhaltende Dürre sollen Hessens Landwirte mit bis zu 20 Millionen Euro entschädigt werden. Anspruch auf die Finanzhilfen haben aber längst nicht alle Bauern.

Was Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwochmittag der Presse verkündete, hatte in der sengenden Sonne des Tages seine Schatten vorausgeworfen. Die seit Monaten anhaltende Dürre sei ein "Witterungsereignis nationalen Ausmaßes" , durch das der Landwirtschaft große Schäden entstanden seien, erklärte die Ministerin.

Keine "Vollkasko-Entschädigung"

Klöckner machte den Weg frei für ein gemeinsames Hilfsprogramm von Bund und Ländern. Ihr Ministerium hatte einen bundesweiten Bedarf von 680 Millionen für gebeutelte Betriebe errechnet.

Eine "Vollkasko-Entschädigung" könne es aber nicht geben, stellte die Ministerin klar. Die Hälfte der Ausfälle müssten die Bauern selbst tragen. Die 340 Millionen Euro, die ausgezahlt würden, sollten sich Bund und Länder teilen.

Ministerin Hinz: "Das war überfällig"

"Das war jetzt auch überfällig", kommentierte Klöckners hessische Amtskollegin Priska Hinz (Grüne). Sie hatte zuvor schon angekündigt, hessischen Bauern mit Geldspritzen in Millionenhöhe unter die Arme greifen zu wollen. Hinz hatte allerdings eine Beteiligung des Bundes zur Bedingung gemacht.

Bis zu 10 Millionen Euro will das Land bereitstellen, etwa die gleiche Summe soll vom Bund kommen. Hessens Bauern können also mit Entschädigungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 Millionen Euro rechnen. Anspruch haben Betriebe, die einerseits einen Verlust von mehr als 30 Prozent gemessen am Mittel der zurückliegenden drei Jahre verbucht haben, und die zudem in ihrer Existenz bedroht sind. Dafür werde es rigorose Kriterien geben, so der Sprecher.

Bauernverband begrüßt Entscheidung

Der Hessische Bauernverband (HBV) in Friedrichsdorf (Hochtaunus) begrüßte grundsätzlich die Entscheidung als positives Signal. "Weil da sonst Härten entstehen können, die noch größere Verwerfungen nach sich ziehen", sagte HBV-Generalsekretär Peter Voss-Fels. Vor allem bei den Futterbau-Betrieben sei schnelle und unbürokratische Hilfe dringend erforderlich. Viele Landwirte hatten ihre Tiere wegen Futtermangels schon notschlachten müssen.

Inwieweit die in Aussicht gestellte Summe ausreicht, könne man noch nicht einschätzen, erklärte Voss-Fels. "Es gibt eine extreme Spreizung beim Bedarf", sagte er. So sei ein Betrieb sehr stark betroffen, der Nachbar vielleicht überhaupt nicht. Probleme gebe es aber sicherlich im Vogelsberg, im Raum Bad Hersfeld und im Werra-Meißner-Kreis.

Ohne Bürokratie wird es nicht gehen

Dass die Hilfen schnell und unbürokratisch gezahlt werden, darf bezweifelt werden. Erntebilanz und Vermögensverhältnisse würden im Einzelfall geprüft, kündigte Hinz an. Dazu müssten die Betriebe ihre Bücher öffnen, das dauere seine Zeit. "Der Bund hat die Messlatte da sehr hoch gelegt", sagte Hinz. Sie selbst hätte sich weniger Bürokratie gewünscht.

Der HBV hatte zuvor Zahlen zu den Ernte-Einbußen 2018 vorgelegt. Demnach lag die Weizenernte landesweit um zehn Prozent niedriger als in den letzten fünf Jahren, beim Raps waren es 15 Prozent. Die Ernte von Wintergerste und Roggen fiel um bis zu zwölf Prozent niedriger aus als im Schnitt der Jahre 2012 bis 2017.

Bauernverband: "Wollten nie alles ersetzt haben"

Der dürrebedingte Gesamtverlust der hessischen Bauern wird auf 150 Millionen Euro geschätzt. Dass diese Summe nicht komplett erstattet werden kann, sehen auch die Bauern ein. "Wir haben nie gefordert, dass alle Verluste ersetzt werden müssen", betonte Voss-Fels. Vielmehr müsse man jetzt da helfen, wo die Not am größten sei.

Neben den Entschädigungszahlungen verwies Hinz auf weitere Hilfen. So könnten 12.000 Hektar Brachen, die als sogenannte ökologische Vorrangflächen ausgewiesen sind, seit Anfang August für Futterzwecke genutzt werden. Auch bei Steuervorauszahlungen seien Anpassungen möglich.

Klimafreundlichere Produktion

Mit Blick auf die Zukunft kündigte die grüne Ministerin an, klimafreundliche Produktionsverfahren stärker fördern zu wollen: "Da befürchtet werden muss, dass derartige Extremwetterereignisse häufiger auftreten, ist es sinnvoller, öffentliche Mittel präventiv einzusetzen, anstatt im Schadensfall hohe Entschädigungssummen aufzubringen."

Von der Landwirtschaft forderte Hinz "aktive Beiträge zum Klimaschutz". Dazu gehörten die Sicherung von Grünland und eine Senkung des Methan-Ausstoßes. Hessen werde dazu auf der Agrarministerkonferenz im Herbst eine Initiative starten.