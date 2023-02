Bei der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS haben die Kunden 2022 fast 20 Milliarden Euro abgezogen.

Hauptgrund dafür dürfte die hohe Inflation sein. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, ging der Gewinn wegen stark gestiegener Kosten um 23 Prozent auf 599 Millionen Euro zurück. Den- noch soll die Dividende, von der vor allem die Deutsche Bank als Großaktionär profitiert, um fünf Cent auf 2,05 Euro steigen. In diesem Jahr peilt die DWS wieder ein Wachstum bei den Neukundengeldern an.