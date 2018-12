In Frankfurt wird es vorerst keine Dieselfahrverbote geben. Der Verwaltungsgerichtshof hat einen entsprechenden Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe abgelehnt. Jetzt fällt die Entscheidung in einem Berufungsverfahren.

Bis zu einer endgültigen gerichtlichen Klärung wird es in Frankfurt ab dem 1. Februar 2019 keine Fahrverbote für Dieselfahrer geben. Das gab der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung bekannt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte vor dem VGH durchsetzen wollen, dass die Fahrverbote trotz des laufenden Rechtsstreits mit dem Land ab Februar umgesetzt werden.

Zugleich ließ der VGH die Berufung des Verfahrens zu, die das Verwaltungsgericht Wiesbaden in erster Instanz abgelehnt hatte. Das Wiesbadener Gericht hatte Anfang September einer Klage der DUH stattgegeben. Damit verpflichtete es die Stadt Frankfurt, im Innenstadtbereich zum 1. Februar 2019 ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 4 und ab dem 1. September für Euro-5-Diesel einzurichten. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit zu einer Berufung abgelehnt.

Gegen dieses Urteil hatten das Land Hessen und die Stadt Frankfurt Klage eingereicht und die Zulassung zu einer Berufung beantragt.

Umwelthilfe wollte Vorentscheidung erreichen

Unabhängig von der Entscheidung über ein Berufungsverfahren wollte die Deutsche Umwelthilfe mit ihrem Eilantrag eine vorzeigte Teilsperrung zum 1. Februar in mehreren vielbefahrenen Straßen im Innenstadtbereich erzielen. Der VGH folgte diesem Antrag jedoch nicht. Es betonte in seiner Entscheidung vom Dienstag, dass die geltenden Gesetze nicht zu einer Verhängung von zonenbezogenen Fahrverboten ausreichten.

Weder das Immissionsschutzgesetz noch die zugrunde liegende EU-Richtlinie verpflichteten das Land, Schadstoffe zu minimieren. Stattdessen gehe es um die Einhaltung eines durchschnittlichen Stickstoffdioxid-Grenzwertes. Zonenbezogene Fahrverbote kämen "unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nur dann als Ultima Ratio (letztes Mittel) in Betracht, wenn sie unabdingbar notwendig sind, um den Grenzwert im vorgegebenen Zeitrahmen zu erreichen", hieß es in der Begründung des VGH. Eine Eilbedürftigkeit sah der 9. Senat des VGH ebenfalls nicht, weil die Gesundheitsgefahr für Anwohner an betroffenen Strecken weder festgestellt, noch bewertet worden sei.

Eine Entscheidung über Fahrverbote - in welchem Umfang auch immer - fällt nun im Hauptsacheverfahren, das durch die Berufung möglich wird. Dort strebt die DUH weiterhin eine vollständige Sperrung des Innenstadtbereichs an. Stadt und Land wollen das mit gezielten Maßnahmen verhindern.

Erleichterung bei der Stadt Frankfurt - Umwelthilfe gibt sich gelassen

Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Osterling reagierte mit "Freude und Erleichterung" auf die Entscheidung. Fahrverbote für Frankfurt seien damit "zunächst abgewendet", sagte der SPD-Politiker. Er hoffe, dass auch im nun anstehenden Hauptverfahren Fahrverbote verhindert werden könnten. Dafür müsse die Stadt die Schadstoffbelastung weiter senken.

Die DUH reagiert gelassen auf das Scheitern ihres Eilantrags. "Das führt zu einer Verzögerung von einigen Monaten, ist aber kein bedeutender Rückschlag", sagte Remo Klinger, Rechtsanwalt der Umweltorganisation in Berlin.

Sendung: hr-iNFO, 18.12.2018, 12 Uhr