Nachfrage hält an Eine Millionen Neun-Euro-Tickets verkauft

Die Nachfrage nach dem Neun-Euro-Ticket hält an.

Bereits über eine Millionen Monatskarten wurden verkauft, wie das Verkehrsministerium am Dienstag mitteilte. Allein im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds seien rund 900.000 Fahrkarten verkauft worden. Im Gebiet des Nordhessischen Verkehrsverbunds wurden mehr als 100.000 Verkäufe gezählt. Das Neun-Euro-Ticket kann für Juni, Juli und August erworben werden und gilt bundesweit in allen Bussen, Straßen-, U- und S-Bahnen. Nicht genutzt werden kann es im Fernverkehr, also IC und ICE.