Neue Corona-Regeln in Hessen Masken- und Testpflicht fallen ab Samstag weitgehend weg

Die schwarz-grüne Landesregierung fügt sich widerwillig der Ampel-Koalition in Berlin: Von Samstag an gibt es auch in Hessen nur noch wenige Corona-Einschränkungen. An besonderen Orten bleiben Masken und Tests Pflicht.