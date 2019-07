Das Image der Banken-Branche hat stark gelitten. Gehälter fallen nicht mehr so üppig aus, die Zukunftsaussichten sind ungewiss. Ist Banker noch ein Traumjob?

Ein regelrechter Kahlschlag droht beim Branchenprimus Deutsche Bank: "Harte Einschnitte" hat Konzernchef Christian Sewing bereits offiziell angekündigt. Laut Medienberichten erwägt das Geldhaus, von derzeit 91.500 Arbeitsplätzen bis zu 20.000 zu streichen - das wäre mehr als ein Fünftel aller Mitarbeiter.

Nicht viel besser sieht es bei der Commerzbank aus: In knapp zehn Jahren hat sie ihre Belegschaft um mehr als ein Fünftel zusammengeschrumpft. Aktuell arbeiten dort rund 49.000 Mitarbeiter. Auch bei den Genossenschaftsbanken und Sparkassen werden vielerorts Stellen gestrichen, etwa beim Sparkassen-Spitzeninstitut Deka-Bank.

Digitalisierung kostet Arbeitsplätze

Einsparungen sind in der gesamten Branche an der Tagesordnung. Arbeiteten laut Bundesbank 1998 in Deutschland noch 754.500 Banker, sind es 20 Jahre später, also 2018, mehr als 100.000 weniger.

Bild © hr

Betroffen seien insbesondere Stellen, die sich durch neue Technologien leicht ersetzen ließen, sagt Finanzprofessor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management: "In Zeiten von Online-Banking und immer neuen Banking-Apps trifft es insbesondere Mitarbeiter in den Filialen.“

Gespart wird nicht nur am Personal, sondern auch an den Gehältern. "Die großen Gehaltssprünge wie früher sehen wir bei den Banken nicht mehr“ , so Grote. Im Gegenteil sei es mittlerweile so, dass neu eingestellte Mitarbeiter häufig weniger verdienten als ihre Vorgänger - wenn Stellen überhaupt neu besetzt würden.

Auf der anderen Seite können zumindest die hessischen Arbeitsbehörden nicht feststellen, dass sich Banker reihenweise arbeitslos melden würden. Viele würden direkt in den Vorruhestand geschickt, erklärt Finanzprofessor Grote: "Andere kommen in anderen Unternehmen unter oder sind in der Beratung tätig.“ Auch Fintechs sind als neue Arbeitgeber offenbar zunehmend gefragt.

Ausbildung immer weniger gefragt

Bild © hr

Und wenn die Geldhäuser tatsächlich neues Personal suchen, dann soll es meist spezialisiert sein, berichtet die Frankfurter Headhunterin Karin Schambach: "Der typische Bankkaufmann ist zwar immer noch gefragt, aber er muss sehr gute IT-Kenntnisse mitbringen.“

Steigenden Anforderungen bei zunehmender beruflicher Unsicherheit: Ein Traumberuf scheint Banker längst nicht mehr zu sein. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit meldet, geht das Interesse an der Ausbildung zum Bankkaufmann seit Jahren zurück.

Und für diejenigen, die trotz allem gerne Banker werden würden, gibt es hohe Hürden. "Selbst Topabsolventen haben Probleme, in Banken reinzukommen, weil nur noch wenige Trainee-Stellen ausgeschrieben werden“, weiß Headhunterin Schambach. Auch hier zeigt sich, dass die Geldhäuser wohl auch in Zukunft mit immer weniger Personal auskommen wollen - was den einstigen Traumberuf Banker immer unattraktiver machen dürfte.