Im Regionalverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof gibt es ab sofort dauerhaft Einstiegslotsen.

Ein Pilotversuch im vergangenen Jahr sei erfolgreich verlaufen, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Der RMV und die Bahn einigten sich demnach darauf, künftig an Werktagen vier Einstiegslotsen für einen schnelleren Ablauf an den Bahnsteigen der S-Bahnen einzusetzen.