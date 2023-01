Die Lufthansa (LH) hat als einziger Interessent ein Angebot für einen Einstieg bei der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways abgegeben.

Das teilte die italienische Regierung als Eigentümer der Alitalia-Nachfolge-Gesellschaft am Mittwochabend mit, nachdem die Bieterfrist um 18 Uhr abgelaufen war. Die Absichtserklärung der LH werde nun geprüft, danach könnten exklusive Verhandlungen für einen endgültigen Kaufvertrag aufgenommen werden. Lufthansa strebt zunächst einen Minderheitsanteil an, will sich aber schon beim Einstieg Kaufoptionen auf die übrigen Anteile sichern.