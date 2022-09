Preise an den Zapfsäulen sorgen für Unverständnis

Preise an den Zapfsäulen in Hessen kräftig gestiegen

An vielen Tankstellen in Hessen haben sich mit dem Ende des Tankrabatts die Preise für Benzin und Diesel deutlich verteuert. Einige Autofahrer reagieren mit Unverständnis. Der ADAC rät deshalb zu regionalen Preisvergleichen.

Mit dem Ende des sogenannten Tankrabatts sind die Spritpreise in der Nacht zum Donnerstag deutlich gestiegen. Laut ADAC ist im Vergleich zum Mittwoch der Liter E10-Benzin um rund 25 Cent teurer geworden und der Liter Diesel um rund 10 Cent.

In Kassel zum Beispiel bewegt sich der Dieselpreis aktuell zwischen 2,08 Euro und 2,26 Euro pro Liter, in Darmstadt zwischen 2,14 Euro und 2,27 Euro. Im Tagesverlauf und regional schwanken die Preise aber in großen Spannen.

Entsetzen an der Tankstelle

Die Spritpreis-Entwicklung sorgte am Donnerstagmorgen bei vielen Autofahrerinnen und Autofahrern für Unverständnis. "Einfach nur erschreckend und nicht nachvollziehbar", sagte Silvia Hänel, die gerade an einer Tankstelle in Maintal-Hochstadt (Main-Kinzig) 62 Euro für 27 Liter Diesel gezahlt hatte - also 2,24 Euro für einen Liter Diesel. "Das ist einfach irre."

Die Autofahrerin braucht ihren Wagen für den Weg zur Arbeit und hat ihren noch nicht leeren Tank extra aufgefüllt, "damit ich noch etwas Luft habe - die Aussichten sind ja nicht positiv."

44 Liter Diesel für 100 Euro

Resignation machte sich bei Dieter Brandt breit, der in der Maintaler Tankstelle auf dem Weg von seiner Nachtschicht für fast 100 Euro getankt hatte. 44 Liter Diesel bekam er dafür: "Das ist viel zu teuer. Vor einem Jahr habe ich für 70 Euro vollgetankt, jetzt brauche ich fast das Doppelte. Aber was soll man machen?"

Wer konnte, deckte sich spätestens noch am Vorabend an der Tankstelle mit Sprit ein, wie hier in Bad Homburg. Bild © Gunnar Henrich/hr

Immerhin erhält er von seinem Arbeitgeber monatlich einen Tankgutschein im Wert von 50 Euro. Denn für seinen Weg zur Arbeit als Maschinenschlosser im Wechsel-Schichtdienst könne er nicht aufs Auto verzichten. Für die Strecke von Freigericht nach Maintal und zurück lege er täglich insgesamt 60 Kilometer zurück - "da kann man nicht einfach aufs Rad umsteigen".

ADAC rät zum Preisvergleich

Eine Sprecherin des ADAC Hessen-Thüringen riet wegen der steigenden Spritpreise dazu, online die Preise zu vergleichen und dann die günstigste Tankstelle im näheren Umkreis anzufahren.

Denn während bei einigen Tankstellen die Spritpreise deutlich angestiegen seien, befänden sie sich bei anderen auf dem Vortagesniveau. Das liege unter anderem daran, dass einige Tankstellenbesitzer noch zum alten Preis eingekaufte Restbestände hätten, und diesen Preis an die Kunden weitergäben. Auch seien freie Tankstellen meist günstiger.

Zudem lohne es sich, abends zwischen 18 und 19 und zwischen 20 und 21 Uhr zu tanken, so die ADAC-Sprecherin. Morgens seien die Preise am höchsten - der Unterschied könne im Tagesverlauf bis zu 13 Cent pro Liter betragen.

Ende nach drei Monaten Tankrabatt

Der seit dem 1. Juni geltende Steuernachlass auf Kraftstoffe war am Donnerstag zum Monatswechsel ausgelaufen. Der Tankrabatt war eine von mehreren Entlastungsmaßnahmen der Regierung zur Abfederung der hohen Inflation. Die Energiesteuer inklusive Mehrwertsteuer sank damit für Diesel um 16,7 Cent pro Liter, für Superbenzin um 35,2 Cent pro Liter.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars