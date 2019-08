Ein Lader kippt bei K+S Rohsalz in ein Rollloch. Von dort wird es mit einer Förderanlage weitertransportiert.

Ein Lader kippt bei K+S Rohsalz in ein Rollloch. Von dort wird es mit einer Förderanlage weitertransportiert. Bild © picture-alliance/dpa

Muss K+S eine Entsorgungs-Pipeline in die Oberweser bauen? Darüber fällt am Nachmittag in Kassel voraussichtlich eine Entscheidung. Fragen und Antworten zum Entsorgungsproblem des Kasseler Kali-Konzerns.

Die Entsorgung von Salzlaugen ist für den Kali- und Salzproduzenten K+S ein Dauerthema. Ob eine Pipeline helfen kann, die Werra zu entlasten? Darüber beraten am Donnerstagnachmittag Minister aus sieben Bundesländern, die zur Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser gehören. Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) hat derzeit den Vorsitz.

Der Bau einer Oberweser-Pipeline ist schon lange im Gespräch. Um die Werra zu entlasten, sollen nach den ursprünglichen Plänen Produktions-Rückstände durch eine Pipeline an der Werra vorbei in die Oberweser geleitet werden. Der Kasseler Konzern K+S wollte damit Entsorgungsprobleme mit Salzabwässern im osthessisch-thüringischen Kalirevier lösen.

Das Projekt ist bei K+S inzwischen genauso umstritten wie bei Umweltschützern. Einige Bundesländer haben auch schon Nein gesagt. Es ist daher gut möglich, dass auf den Bau der Pipeline verzichtet wird – sofern andere Entsorgungswege die Politik überzeugen.

So könnte die Pipeline verlaufen. Bild © hr

K+S verweist auf hohe Kosten, die durch die Pipeline entstehen. Der Konzern setzt nun auf neue Möglichkeiten, Salzlaugen zu entsorgen - zum Beispiel das sogenannte Einstapeln in alten Stollen. "Ich hoffe, dass die FGG Weser beschließt, dass die Oberweser-Pipeline nicht das Mittel der Wahl ist, sondern die Einstapelung", sagte K+S-Chef Burkhard Lohr. Die Einstapelung ist eine Methode, bei der hochkonzentrierte Salzlösung unter Tage in eine stillgelegte Grube gepumpt werden.

Das Land hatte dem Konzern Anfang der Woche eine sogenannte temporäre Einstapelung erlaubt. Das bedeutet, dass K+S die bei der Produktion anfallenden Abwässer nun auch unter Tage zwischenspeichern kann. Das Unternehmen hat dafür mit Kosten von 13,6 Mio Euro in 700 Metern Tiefe einen riesigen Speicher für Salzabwässer angelegt. 400.000 Kubikmeter Flüssigkeit passen in einen nicht mehr genutzten Teil der Grube Wintershall. K+S hat dafür zwölf Kilometer Rohre im Untergrund verlegt.

An der tiefsten Stelle liegt der K+S-Stollen 700 Meter unter der Erde. Bild © picture-alliance/dpa

Der Abwasserspeicher unter Tage sichert bei K+S die Produktion, die im Wesentlichen von der Entsorgung abhängt. Denn der Hauptentsorgungsweg ist die Einleitung von Salzabwässern in die Werra. Führt der Fluss zu wenig Wasser, stehen schlimmstenfalls Standorte still.

Durch den neuen Zwischenspeicher und oberirdische Becken steigt das Speichervolumen im Werra-Revier auf eine Million Kubikmeter. "Dass wir bei anhaltender Trockenheit einen längeren Stillstand haben werden, der uns im letzten Jahr 110 Millionen Euro gekostet hat, können wir mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen", sagte K+S-Vorstand Lohr. Die Einstapelung sei ein "Meilenstein." Denn es hängen an der Werra 5.300 direkte Arbeitsplätze an K+S. Die Zitterpartie um die Jobs könnte laut Lohr mit der dauerhaften Einstapelung enden.

Auch Umweltschützer bewerten den Weg zur Einstapelung als positiv: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Hessen (BUND) sei froh, wenn die Methode den Einstieg in den Ausstieg aus der "unseligen Oberweser-Pipeline" bedeute, sagte Naturschutzreferent Thomas Norgall.

Das Stapelbecken für Salzabwasser im K+S-Verbundwerk Werra, Standort Hattorf in Philippsthal. Bild © picture-alliance/dpa

Damit größere Mengen Salzabwässer eingestapelt werden können, muss K+S laut Lohr langfristig eine zweite Eindampfanlage bauen, die die Salzabwässer konzentriert. Bis es soweit ist, würden noch Jahren vergehen. So lange braucht K+S die Werra als wichtigsten Entsorgungsweg. Die für 2021 vereinbarte Absenkung der Salz-Grenzwerte sei deshalb nicht haltbar, sagte Lohr. Man müsse für eine Übergangsphase "über die Gestaltung der Zielwerte sprechen", so der Vorstand. "Diese Zielwerte, die Süßwasserqualität bedeuten, wollen wir ab 2028 dann einhalten."

Zwischen K+S und Umweltschützern bahnt sich ein neuer Konflikt an: Der BUND wies die Forderung, über die Grenzwerte neu zu verhandeln, als "nicht akzeptabel" zurück.

Jörg Nitsch, BUND-Vorsitzender in Hessen, forderte die Umweltminister der Bundesländer entlang von Weser und Werra auf, der Forderung von K+S nicht nachzukommen. K+S-Chef Lohr konterkariere damit seine Ankündigung, er wolle hinsichtlich der Entsorgung den "Umweltfrieden" herstellen. Man sehe sich in der Befürchtung bestätigt, dass K+S weiterhin kein Konzept für eine umweltverträgliche Entsorgung seines Kalibergbaus habe.