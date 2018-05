Rot und zuckersüß - die Erdbeerernte hat in Hessen begonnen.

Erntebeginn in Hessen

Die ersten roten Früchte sind schon reif - in Hessen hat ganz offiziell die Erdbeerernte begonnen. Die Bauern rechnen mit einer besonders guten Ernte. Zu Pfingsten könnte es sogar eine richtige "Erdbeerschwemme" geben.

Erdbeerkuchen, Marmelade, süffige Bowle oder in leckerer Kombination mit Vanilleeis, in Hessen hat die Erdbeerzeit begonnen und die Bauern in Südhessen rechnen mit einem guten Ertrag.

Die Ernte werde voraussichtlich um bis zu 30 Prozent über der des vergangenen Jahres liegen, sagte Spargel- und Erdbeerbauer Rolf Meinhardt am Mittwoch bei der offiziellen Eröffnung der Saison in Büttelborn. Der späte Frost sei in diesem Jahr, anders als 2017, bisher ausgeblieben, sagte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne). Im vergangenen Jahr wurden rund 50 Prozent der Freilandkulturen durch den sehr späten Frost geschädigt.

Um Pfingsten droht ein Überangebot

Die ersten regionalen Früchte sind noch unter Folie gereift, die Freilandfrüchte brauchen noch ein bisschen. Da der Mai aber in den kommenden Tagen immer sonniger und wärmer wird, dürfte es mit der Erdbeerreife dann rasant gehen. Zu Pfingsten könnte es sogar eine "Erdbeerschwemme" geben, prognostizierte Meinhardt.

Erdbeeren werden in Hessen auf mehr als 1.000 Hektar angebaut. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Landesverbandes für Erwerbsobstbau setzen 179 Betriebe auf die roten Früchte und ziehen sie auf 1.186 Hektar. 70 Prozent der Erdbeeren wachsen im Freiland, 30 Prozent in geschützten Anlagen, beispielsweise in Tunneln aus Folie.

Gemessen an der Anbaufläche belege Hessen bundesweit Platz fünf, sagte Ministerin Hinz am Mittwoch. Im Durchschnitt werden in Hessen 1,2 Kilogramm Erdbeeren pro Kopf und Jahr geerntet. Dies entspricht einem Selbstversorgungsgrad von 44 Prozent. Im bundesweiten Durchschnitt verputzt jeder Bürger pro Jahr rund 2,8 Kilo Erdbeeren.