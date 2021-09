Ergebnis – was die Bundestagswahl für unser Portemonnaie bedeutet

Die Bundestagswahl, so knapp wie diesmal war es lange nicht. Wichtig ist sie allemal, große Themen gilt es zu bewältigen: Wohnen, Altersvorsorge, Steuern. Das Ergebnis der Wahl hat direkte Auswirkungen auf unseren Geldbeutel. Nur welche? Wir gehen in die Diskussion der jetzt möglichen und denkbaren Koalitionen und überprüfen mit mex-Finanz-Experte Hermann-Josef Tenhagen, was die unterschiedlichen Farbkombinationen für unsere Finanzen bedeuten.