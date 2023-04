Personenzüge stehen auf Abstellgleisen am Hauptbahnhof in Frankfurt.

Personenzüge stehen auf Abstellgleisen am Hauptbahnhof in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Wegen eines groß angelegten Warnstreiks werden am Freitag in Hessen erheblich weniger Züge als gewohnt fahren. Der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr ist betroffen. Aber nicht alle Bahnbetriebe streiken.

Audiobeitrag Audio EVG ruft zu bundesweitem Warnstreik bei der Bahn am Freitag auf Audio Kein Zug fährt: Diesen Anblick wird es am Freitag vielerorts geben. Bild © hr Ende des Audiobeitrags

"Welche Züge und Linien konkret betroffen sein werden, kann von uns derzeit noch nicht benannt werden", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Frankfurt am Donnerstag. Zumindest in der ersten Tageshälfte wird der Fern- und Regionalverkehr demnach weitgehend zum Erliegen kommen.

Der Warnstreik, zu dem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im laufenden Tarifstreit aufgerufen hat, soll mehrere Stunden gehen. Zwischen 3 Uhr am Freitagmorgen und 11 Uhr am Vormittag sollen die Beschäftigten in sämtlichen Bahnbetrieben, in denen verhandelt wird, die Arbeit niederlegen.

"Wir setzen ein deutliches Zeichen, dass wir nicht die Fahrgäste sondern die Unternehmen treffen wollen, indem wir diesmal zu einem zeitlich befristeten Warnstreik in den frühen Morgenstunden aufrufen", teilte EVG-Vorstandsmitglied Cosima Ingenschay mit.

Schienenersatzverkehr soll fahren

In Hessen müssen sich Bahnreisende und Pendler also darauf einstellen, dass zumindest bis zum Mittag kein Zug mehr fährt. Laut Mitteilung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) werden in seinem Gebiet die meisten Regional- und S-Bahnlinien ausfallen.

Zu den Ausnahmen gehört die Regionalbahn RB12 zwischen Königstein und Unterliederbach. Auch soll der Schienenersatzverkehr auf der Strecke der Taunusbahn RB15 planmäßig fahren. Der Schienenersatzverkehr zur Sperrung des S-Bahn-Tunnels unter Frankfurt und Offenbach verkehre voraussichtlich ebenfalls, hieß es am Donnerstag.

Die Stadt Frankfurt betonte in einer Mitteilung am Donnerstag , dass U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse im Stadtgebiet planmäßig fahren. Sie könnten zwar die S-Bahnen und Regionalbahnen nicht ersetzen, "aber sicherlich in vielen Fällen eine Alternative sein".

HLB, Cantus und Vlexx streiken nicht

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) rechnet mit Ausfällen von Regionalzügen und Regiotrams. Laut Mitteilung der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs GmbH (KVG) werden die Regionalzüge der Linien RT1 (Kassel–Hofgeismar-Hümme) und RT4 (Kassel–Wolfhagen) von Betriebsbeginn bis etwa 11 Uhr nicht fahren. Für Fahrten zwischen dem Kasseler Hauptbahnhof und den Bahnhöfen in der Region fahren als Ersatz für die Linien RT1 und RT4 stündlich Busse.

Nicht alle Bahnbetriebe in Hessen streiken: Die Hessische Landesbahn (HLB) etwa teilte auf hr-Anfrage mit, dass sich deren Mitarbeitende nicht am Streik beteiligten. "Wenn jedoch DB-Mitarbeiter an Stellwerken und in Betriebsleitzentralen streiken, müssen unsere Züge ebenfalls stehen bleiben, da wir deren Infrastruktur nutzen", erklärte eine HLB-Sprecherin.

Genauso ist es mit den Verkehrsunternehmen Cantus - mit Sitz in Kassel - und Vlexx, das seine Züge zwischen Frankfurt und Rheinland-Pfalz pendeln lässt. Beide Unternehmen werden zwar nicht bestreikt, aber gehen davon aus, dass sie ebenfalls ihren Betrieb einstellen müssen, sofern Stellwerke nicht besetzt sind.

Regionalverkehr bis in den Nachmittag beeinträchtigt

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass nach Ende des Streiks um 11 Uhr im Regional- und S-Bahnverkehr zeitnah wieder so viele Verbindungen wie möglich angeboten werden sollen. Hier könne es im Laufe des Nachmittags noch zu Beeinträchtigungen kommen.

Der Fernverkehr soll nach Angaben der Bahn ab 13 Uhr schrittweise wieder hochgefahren werden. Es sei jedoch bundesweit bis in die frühen Abendstunden mit Auswirkungen des Streiks auf die ICE- und IC-Züge zu rechnen. Bahnkunden, die ihre Reise verschieben wollten, könnten ihr gebuchtes Ticket bis einschließlich nächsten Dienstag nutzen.

Keine Einigung im Tarifstreit - EVG bewertet Angebot als Provokation

Noch sind sich Bahn und EVG nicht einig. Die Gewerkschaft fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr mindestens 650 Euro mehr im Monat - oder zwölf Prozent mehr bei den oberen Einkommen.

Stillstand in Kassel beim letzten Streik im März. Bild © hr

Die DB zeigte sich zuletzt offen, den Schlichtervorschlag bei den Verhandlungen für den öffentlichen Dienst als Grundlage für die eigenen Gespräche zu übernehmen. Dieser sieht zunächst steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von 3.000 Euro in mehreren Stufen vor. Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Wird dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe gesetzt werden. Die EVG bewertete den Vorstoß als Provokation.

Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde nach und nach mit den rund 50 Bahnunternehmen. Mit der Deutschen Bahn ist das nächste Treffen für die kommende Woche angesetzt. Bei dem Konzern betreffen die Tarifverhandlungen gut 180.000 der etwa 230.000 Beschäftigten.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen