Bahnreisende müssen ab Sonntagabend zwei Tage lang mit massiven Einschränkungen rechnen: Die Gewerkschaft EVG hat zum dritten großen Warnstreik aufgerufen. Im RMV-Gebiet werden die meisten Regional- und S-Bahn-Linien ausfallen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte am Dienstag bereits mit einem erneuten Ausstand gedroht, am Donnerstag wurde die Streikankündigung konkret: Von 22 Uhr am Sonntagabend bis Dienstagnacht um 24 Uhr soll im Fern-, Regional- und Güterverkehr auch in Hessen auf der Schiene nichts mehr gehen. Betroffen sind demnach die Deutsche Bahn sowie weitere Verkehrsunternehmen.

Die EVG rechnete nach eigenen Angaben mit "massiven Auswirkungen". Verhandlungsführer Kristian Loroch sagte, vor allem im Cargo-Bereich werde der lange Ausstand spürbare Folgen und damit auch wirtschaftliche Auswirkungen haben.

"Geduld der Beschäftigten wirklich zu Ende"

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte mit , dass in seinem Gebiet die meisten Regional- und S-Bahn-Linien ausfallen werden. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sollen planmäßig fahren.

Mit dem bundesweiten Warnstreik will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeberseite im laufenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Bahnbetrieben erhöhen. "Die Geduld der Beschäftigten ist jetzt wirklich zu Ende", sagte die EVG-Tarifverantwortliche Cosima Ingenschay. "Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt."

EVG fordert mindestens 650 Euro mehr Geld

Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor laufen seit Ende Februar. Es ist der dritte bundesweite Warnstreik, zu dem die EVG seither aufruft. Im März legte sie gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen für einen Tag lahm. Der zweite Ausstand beschränkte sich im April auf einen Zeitraum von acht Stunden, sorgte aber ebenfalls für viele Ausfälle vor allem im Fernverkehr.

Der Gewerkschaft geht es nach eigenen Angaben vor allem um die Bedingung, einen gesetzlichen Mindestlohn als Grundlage für dann darauf aufbauende Lohnerhöhungen zu erzielen. Die EVG fordert außerdem mindestens 650 Euro mehr Geld für die Beschäftigten als soziale Komponente. Die bislang von der Bahn vorgelegten Angebote wies die EVG als unzureichend zurück.

