An der Raststätte Gräfenhausen an der A5 streiken wieder Lastwagenfahrer. Sie sind bei derselben polnischen Spedition beschäftigt, bei der es vor einigen Wochen schon einen langen Streik gab. Diesmal könnte der Ausstand schneller enden.

Rund drei Monate nach dem Streik um ausstehenden Lohn haben sich an der Raststätte Gräfenhausen an der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) erneut Lastwagenfahrer versammelt. 19 von ihnen streikten dort am Mittwochabend nach Polizeiangaben. Mit einer Hand voll Lkw-Fahrer war die Aktion am Vortag gestartet.

Die Situation sei weiterhin ruhig, dennoch kontrolliere die Polizei verstärkt. Demnach handelt es sich um Mitarbeiter derselben polnischen Spedition wie bei den ersten Streiks vor rund drei Monaten.

Die Polizei stehe in engem Austausch mit dem Ordnungsamt der Stadt. Dieses bewertet die Versammlung der Fahrer nach eigenen Angaben als Arbeitskampf. Ein Sprecher sagte am Dienstagabend: "Es beginnt wieder aufzuflammen."

Fahrer: Seit Mai keinen Lohn erhalten

Mindestens einer der streikenden Fahrer hat seine Fahrt am Mittwoch fortgesetzt, nachdem er sein ausstehendes Gehalt ausgezahlt bekommen hatte. Zuvor hatten auch andere Fahrer laut Anna Weirich, Sprecherin des Beratungsnetzwerks "Faire Mobilität", Teile ihres ausstehenden Gehalts erhalten. Weirich sagte, die Männer seien Georgier und als Fahrer bei den drei Firmen eines polnischen Speditionsunternehmers beschäftigt.

Nach eigenen Angaben haben die Fahrer seit Mai keinen Lohn erhalten. Weirich sagte am Nachmittag: "Ein guter Teil wurde heute überwiesen. Die Fahrer warten auf den Rest."

Sechs Wochen auf Raststätte gelebt

Mit der ersten Abfahrt könnte der Konflikt schneller gelöst werden als bei dem Fahrer-Streik auf der Raststätte im April. Damals waren Fernfahrer der Spedition, um die es auch nun geht, in einen wochenlangen Streik wegen fehlender Lohnzahlungen getreten.

Die Fahrer, die monatelang auf europäischen Straßen unterwegs waren, lebten in der Zeit ausschließlich in ihren Fahrzeugen auf Parkplätzen der Raststätte.

Nach fast sechs Wochen verließen mehr als 60 Männer mit ihren Fahrzeugen die Raststätte wieder. Ihre Geldforderungen waren zuvor von der Spedition beglichen worden. Dem Speditionsunternehmen übergaben sie Wagenschlüssel und Fahrzeugpapiere.

Der Arbeitskampf hatte auch die problematische Beschäftigungssituation im internationalen Gütertransport stärker in den Blickpunkt gerückt.

