Auch am Freitag ist das Ringen um einen Entlastungstarifvertrag für das Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) weitergegangen.

Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm sprach von "ernsthaften Verhandlungen", die am späten Nachmittag noch andauerten. Parallel dazu gingen in Gießen mehr als 500 Menschen für die Forderungen nach Entlastungen, mehr Personal und Beschäftigungssicherung auf die Straße. In Marburg war am frühen Abend zudem eine Demonstration geplant, bei der Verdi mit rund 1000 Teilnehmern rechnete.

Seit Montag wird das privatisierte Uniklinikum bestreikt, nachdem es bei vorangegangenen Verhandlungen zu keiner Einigung gekommen und ein Ultimatum der Beschäftigten verstrichen war.