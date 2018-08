Dinner mit Blick auf die Frankfurter Skyline - so der Plan für den Henninger Turm. Aber noch ist es nicht so weit. Das Panorama-Restaurant an der Spitze des neuen Luxus-Hochhauses öffnet auch nicht zum September.

Ein Glas Sekt schlürfen, ein Häppchen essen und sich beim Dinner auf der Terrasse des neuen Henningers Turms tief in die Augen schauen - so die Idee. Aber vorerst müssen Verliebte einen romantischen Abend an der Spitze des insgesamt 140 Meter hohen neuen Luxus-Wohnturms im Stadtteil Sachsenhausen weiter von ihrer Prioritätenliste streichen. Denn das Turm-Restaurant mit 360-Grad-Aussichtsplattform hat seine Pforten immer noch geschlossen.

Ursprünglich sollte die gehobene Lokalität, die vom Frankfurter Großgastronomen Christian Mook betrieben wird, bereits Anfang vorigen Jahres die ersten Gerichte servieren. Doch wegen Baumaßnahmen konnte der Termin nicht gehalten werden. Anschließend musste der Eröffnungstermin mehrfach verschoben werden. Zuletzt hieß es, dass das Restaurant am 1. September seine ersten Gäste begrüßen wird.

Baufsicht wartet auf Abnahmetermin

Doch auch dieser Termin kann nicht mehr gehalten werden. "Wir haben noch keine neue Fertigstellungsmeldung vom Bauherrn für die Abnahme genannt bekommen", sagte Frank Schuppel, der stellvertretende Leiter der städtischen Baufausicht, am Freitag hessenschau.de. Offenbar gebe es Verzögerungen beim Innenausbau, spekulierte Schuppel. Von akuten Problemen könne aber keine Rede sein. "Es werden hier auch keine Fristen gesetzt." Und mit dem Bauherrn habe man noch nie Probleme gehabt.

Der Bauherr, die Actris Henninger Turm GmbH mit Sitz in Mannheim, wollte sich zu den Verzögerungen zunächst nicht äußern. Das Frankfurter Architekturbüro Meixner Schlüter Wendt, das den Entwurf des Hochhauses erstellte, verwies am Freitag wiederum an den Bauherrn. Dafür äußerte sich zumindest ein Mitarbeiter der Mook-Gruppe und sagte, dass das Restaurant "bald" öffnen werde. Aber einen genauen Eröffnungstermin des "Franziska", wie die Lokalität heißen wird, konnte er nicht nennen.

Damals beliebtes Ausflugsziel

Das Panorama-Restaurant im 38. und 39. Stockwerk des Turms knüpft an eine alte Tradition an. Bis zum Abriss 2013 beherbergte das Vorgängerbauwerk ebenfalls ein Lokal über den Dächern Frankfurts. Das Restaurant thronte auf dem Getreidesilo des alten Henninger Turms. Dank des "Fässchens", wie die zylindrische Aussichtsplattform auch genannt wurde, stieg das Gebäude zum Wahrzeichen auf. Das neue Restaurant in 130 Meter Höhe soll an diese Tradition anknüpfen.