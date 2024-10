Die Verlegung der Kabel für die Stromautobahn Suedlink hat begonnen.

Veröffentlicht am 22.10.24 um 20:18 Uhr

Betreiber Tennet fing damit am Dienstag in Heeslingen im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) an. Im kommenden Jahr soll entlang der gesamten Strecke gebaut werden, die auch durch Hessen führt.

Die rund 700 Kilometer lange Trasse soll ab 2028 grünen Strom aus dem windreichen Norden nach Süddeutschland transportieren.