20.000 Euro für streikende Lkw-Fahrer in Gräfenhausen

Erste Zahlung an streikende Lkw-Fahrer in Gräfenhausen

Nach sechs Wochen Streik haben die streikenden Fahrer an der Raststation Gräfenhausen erstmals einen Teil ihres ausstehenden Lohn erhalten - allerdings nicht von der bestreikten Spedition. Der Verhandlungsführer hofft nun auf einen "Domino-Effekt"

Die seit mehr als sechs Wochen streikenden Lastwagenfahrer auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen (Darmstadt-Dieburg), haben am Donnerstag erstmals Geld erhalten. Die rund 20.000 Euro, die am Mittag an die Fahrer übergeben wurden, stammen allerdings nicht aus der Tasche des polnischen Speditionsunternehmens, gegen das sich die Lohnforderungen der Streikenden richten.

Stattdessen habe ein Kunde, dessen Ladung vom Streik betroffen ist, entschieden, den Betrag zu begleichen, berichtet der Gewerkschafter Edwin Atema, der von den Fahrern zum Verhandlungsführer gewählt wurde. Ob und wie das Geld unter den etwa 90 Fahrern aufgeteilt wird, stand zunächst nicht fest.

Hoffen auf den Domino-Effekt

"Wir hoffen, dass das einen Dominoeffekt auslöst", sagte Atema bei einer Streikversammlung in Gräfenhausen. Mit ihrem Streik versuchen die Fahrer aus Georgien, Usbekistan und anderen zentralasiatischen Ländern die Auszahlung ausstehender Löhne durch die polnische Spedition zu erzwingen. Einige von ihnen geben an, seit Monaten nicht bezahlt worden zu sein. Insgesamt belaufen sich die Forderungen auf rund 550.000 Euro.

Bereits im Frühjahr hatten mehr als 60 georgische und usbekische Lastwagenfahrer desselben Unternehmens in Gräfenhausen für ausstehende Löhne gestreikt und am Ende eine Zahlung erreicht.